CELEBRATO il 19° anniversario della strage in cui persero la vita nella missione di pace 19 italiani. A Civitanova, nel piazzale dedicato al ricordo delle vittime, presente anche il prefetto Flavio Ferdani, e due scuole medie, la Pirandello e l’Annibal Caro con oltre 50 studenti. Nel capoluogo iniziativa di Forza Italia

Commemorazione per i caduti di Nassiriya a Civitanova. La celebrazione della Giornata del ricordo dei caduti nelle missioni internazionali di pace si è svolta in maniera solenne a Civitanova, nel piazzale dedicato al ricordo delle vittime che 19 anni fa persero la vita in Iraq.

La cerimonia, officiata ed organizzata dall’Associazione nazionale carabinieri con il presidente Roberto Ciccola ha visto la presenza delle maggiori cariche istituzionali e militari. Questa mattina nel piazzale della zona commerciale c’era il prefetto Flavio Ferdani, il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Nicola Candido, il sindaco Fabrizio Ciarapica, il vice Claudio Morresi e gli assessori Giuseppe Cognigni, Barbara Capponi, Roberta Belletti, il presidente del consiglio Fausto Troiani. Presente anche Giovanna Paolone, vedova Piermanni medaglia oro al valore militarre. La cerimonia si è svolta nella piazza che dal 2005 ospita a Civitanova il monumento in memoria dei caduti. Per l’occasione erano presenti anche numerosi studenti delle classi terze delle scuole medie Annibal Caro e Pirandello. Dopo l’alzabandiera la cerimonia è proseguita con il rendere onore ai caduti e con la preghieraa dei caduti.

Nel ricordo delle vittime della strage di Nassiriya gli interventi del sindaco Fabrizio Ciarapica e del comandante provinciale dell’Arma Nicola Candido. «Sono dispiaciuto – ha detto Ciarapica – per l’abbandono dei corpi di pace che lo scorso anno è stato effettuato dall’Afganistan facendo ritornare in quel paese una feroce dittatura e soprattutto una forte regressione dei diritti delle donne. Sono, invece, molto preoccupato per l’attualità e per il conflitto alle porte della nostra Europa, in Ucraina, dove è in atto una guerra che sta avendo echi in tutto il mondo. Il nostro Paese è uno di quelli che particolarmente stanno avendo maggiori esiti negativi a causa di problemi legati all’energia con conseguenze sulla tenuta sociale del Paese e che sta causando una ulteriore crisi economica. Il mio auspicio è che ci sia presto un’azione diplomatica forte che faccia cessare in fretta questa guerra che potrebbe avere ripercussioni tragiche in tutto il mondo». Ha proseguito poi ringraziando i militari italiani e tutte le forze dell’ordine, donne e uomini, impegnati sia dentro che fuori i confini nazionali».

Poi è stata la volta del Colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, che ha ricordato la partecipazione del comandante dei carabinieri di Civitanova Massimo Amicucci attualmente impegnato in una missione di pace nei Balcani per poi ricordare alcuni passi di un discorso recente di Papa Francesco sulla guerra in corso.

Conclusioni affidate all’assessore Barbara Capponi che ha introdotto gli studenti che hanno letto brani e suonato al piano elettrico alcune musiche: «bisogna soffermarsi sulla parola eroi – ha aggiunto la Capponi – gli eroi non sono solo quelli che muoiono nei conflitti ma anche quelli che vivono da eroi come tutti quei giovani militari che svolgono la propria attività con grande senso del dovere».

Significativi e molto toccanti gli interventi degli studenti delle due scuole medie che hanno anche suonato dei brani. Gli studenti dell’Annibal Caro hanno declamato poesie, incentrate sui valori umani, di Dacia Maraini, Erri De Luca e Mariangela Gualtieri, mentre l’Istituto Pirandello ha posto l’accento sulla parola pace.

* * *

A Macerata è stata Forza Italia a rendere omaggio ai 19 italiani morti a Nassiriya: «A 19 anni da quel giorno – si legge in una nota – il comitato comunale di Forza Italia Macerata, con l’assessore Riccardo Sacchi, il capogruppo in consiglio comunale Sandro Montaguti, il commissario comunale Michele Bacchi e alcuni militanti, ha voluto onorare la memoria di coloro che hanno pagato con la vita l’adempimento del proprio dovere e l’impegno nella ricostruzione di un paese devastato dalla tirannia e dalla guerra. Una sentita testimonianza di vicinanza alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno, in Italia e all’estero, con sensibilità, senso del dovere e amore per la patria, operano in favore di chi soffre. Un gesto simbolico a favore delle donne e degli uomini in divisa per esprimere loro la nostra gratitudine per il loro lavoro e per il loro valore»