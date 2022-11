PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Il bomber amaranto realizza una rete da cineteca e trascina i suoi nella vittoria per 2 a 1 contro la Passatempese. Il mister di Cingoli trova i primi tre punti da quando siede sulla panchina biancorossa, battendo la Monterubbianese. Secondo successo di fila per il Corridonia, Ogievba punisce il Trodica

di Michele Carbonari

Sono bastate appena nove giornate di campionato alla Civitanovese per assestare la prima fuga in vetta alla classifica.

Dopo il netto poker al Monturano Campiglione (leggi l’articolo), diventano già sette i punti di vantaggio dei rossoblu di Nocera (21) sull’Aurora Treia (14) prima inseguitrice, rallentata dal Potenza Picena (12). Nella ripresa il botta e risposta fra Morbidelli (diagonale) e Voinea (colpo di testa su cross di Gobbi, che in precedenza aveva colpito una traversa, al pari del giallorosso Mosquera). A quota 12 resta inchiodato anche il Trodica, caduto di misura a Corridonia (11). Decisivo ancora una volta Ogievba, con un diagonale mancino in contropiede nella ripresa.

A far compagnia ai rossoverdi di mister Rossi c’è anche il Casette Verdini, che stende fra le mura amiche la Passatempese trascinato da Ulivello (rovesciata da cineteca nel giorno del suo compleanno) e da Russo (di testa su cross di Romanski). Con lo stesso risultato, ma in trasferta, vince pure il Matelica, nella tana della Monterubbianese. In rimonta e nel secondo tempo, Chornopyshchuk (tap in) e Aquila (rigore conquistato da Gubinelli) regalano il primo successo a mister Ciattaglia da quando siede sulla panchina biancorossa. Il Matelica sale a quota 10 insieme alla Cluentina, che non va oltre lo 0 a 0 in casa contro la Futura 96, nonostante la doppia superiorità numerica.

La top 11 (3-4-1-2): Fall (Corridonia); Ciccalè (Trodica), Romagnoli (Corridonia), Zappasodi (Matelica); Russo (Casette Verdini), Marcantoni (Cluentina), Vecchione (Potenza Picena), Mandolesi (Civitanovese); Becker (Civitanovese); Voinea (Aurora Treia), Ulivello (Casette Verdini). All.: Ciattaglia (Matelica).

Il personaggio della settimana: Matteo Ulivello (Casette Verdini). Nel giorno del suo 34esimo compleanno, il bomber amaranto si esalta e sblocca il risultato con un grande giocata delle sue, trascinando la squadra verso la vittoria e consolidando la vetta dei marcatori (sei gol in nove giornate).