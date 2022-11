FALCONARA - Il giovane ha attraversato più volte la strada, girando per le varie vie fino a quando è stato fermato a Castelferretti dalla polizia locale

Stava passeggiando tranquillamente per le strade di Castelferretti a Falconara… ma completamente nudo. Il giovane, un 30enne, è stato inevitabilmente notato dai tanti passanti e altrettanti automobilisti che lo hanno fatto attraversare mentre si spostava da un marciapiede all’altro fino a quando non è arrivato all’altezza del McDonald’s. A vederlo, mentre continuava a proseguire all’altezza della rotatoria, è stato però anche un agente della polizia locale che stava andando a prendere servizio proprio in quel momento e che ha subito chiamato i colleghi.

Giunta velocemente la pattuglia sul posto, il giovane è stato fermato e accompagnato al Comando per essere identificato.

Una volta risaliti alla sua identità, sono stati avvisati i genitori e in caserma è andato a riprenderlo il padre.