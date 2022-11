MACERATA - Sono Catia Giaconi (vicario), Claudia Cesari (didattica), Natascia Mattucci (welfare della comunità accademica) e Claudio Socci (ricerca). Lettera aperta dell'uscente Francesco Adornato agli studenti: «Siate fieri di appartenere a questo ateneo». Mandrelli e Di Monte: «Sulla vicenda ex Upim Carancini si commenta da solo»

Domani mattina, alle 10.45 in rettorato, è in programma la cerimonia per il passaggio di consegne tra Francesco Adornato e John Francis McCourt: vi parteciperanno anche il direttore generale Mauro Giustozzi, i nuovi pro rettori Catia Giaconi (vicario) Claudia Cesari (didattica), Natascia Mattucci (welfare della comunità accademica), Claudio Socci (ricerca), i direttori dei Dipartimenti Elena Cedrola (Economia e diritto), Stefano Pollastrelli (Giurisprudenza), Lorella Giannandrea (Scienze della formazione, beni culturali e turismo), Angelo Ventrone (Scienze politiche, della comunicazione e relazioni internazionali), Roberto Mancini (Studi Umanistici) e il presidente del Consiglio degli studenti Lorenzo Di Nello.

Il rettore uscente Francesco Adornato ha inviato una lettera aperta agli iscritti: «Carissime studentesse e carissimi studenti, è con molta emozione che vi porgo un saluto affettuoso a termine del mio mandato rettorale, che coincide con la conclusione del mio insegnamento. Ancora una volta ribadisco l’importanza e la centralità che ho sempre cercato di riconoscere a voi nell’azione di governo e che si rivela sempre più necessaria, se non ineludibile, per un ateneo che voglia porsi all’altezza delle sfide della contemporaneità. Siete stati nella mia considerazione e nell’operare una risorsa di entusiasmo e di vitalità: una ricchezza intellettuale da valorizzare con ogni mezzo e senza pause. Consentitemi, inoltre, di ringraziarvi per il modo con cui avete ricambiato il mio autentico sentire nei vostri riguardi. Vorrei, infine, porgervi un auspicio con le parole di Albert Einstein rivolte nel 1933 agli studenti dell’Università di Princeton e ancora oggi significative. “Sono lieto di vivere tra voi che siete giovani e felici. Se permettete che un vecchio studente vi dica due parole, vi darei questo consiglio. Non considerate mai lo studio come un dovere, ma come una occasione invidiabile di imparare a conoscere l’effetto liberatorio della bellezza spirituale, non solo per il vostro proprio godimento, ma per il bene della comunità alla quale appartiene la vostra opera futura”. Vi auguro un futuro luminoso e porgo un caro saluto anche alle vostre famiglie. Siate fieri di appartenere all’Università di Macerata. Un forte abbraccio».

Un messaggio ad Adornato arriva da Bruno Mandrelli e Nicola Di Monte che prendono le sue difese dopo un duro post su Facebook dell’ex sindaco Carancini sulla vicenda ex Upim (“Voleva mettere gli studenti in uno scantinato”, ha detto tra le altre cose): «Come cittadini maceratesi la ricorderemo come docente e rettore attento, educato, non polemico e che sempre ha avuto a cuore il futuro della città e della sua Università – scrivono Mandrelli e DI monte. Questo ricordo va al di là di qualche presa di posizione pubblica sula cecità e la sordità che le vengono attribuite in relazione alla vicenda dell’ex Upim. Tali affermazioni ci sembrano ingenerose da un lato, dall’altro confermano come la parole possano sfuggire al controllo, c’è da sperare anche oltre le intenzioni. Rimproverarla di aver tentato di chiudere gli studenti in uno scantinato è francamente affermazione che si commenta da sola. Grazie per il suo impegno, grazie per l’affetto ed il rispetto che ha sempre dimostrato per Macerata, auguri sinceri di una vita la migliore possibile anche nella nostra città».

Qui sotto il post integrale di Romano Carancini, ex sindaco di Macerata e attuale consigliere regionale del Pd: