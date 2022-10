Comandante della Municipale:

Danilo Doria ha vinto il concorso

Pubblicata oggi la graduatoria

MACERATA - La commissione esaminatrice ha ultimato oggi il lavoro di selezione. Erano sei gli ammessi al colloquio finale: il prescelto è risultato primo in tutte le prove

La sostanza non cambia, la forma sì: Danilo Doria ha vinto il concorso bandito dal Comune per la copertura a tempo indeterminato del ruolo di comandante della polizia municipale. La commissione esaminatrice ha chiuso oggi i verbali della selezione ed ha stilato la relativa graduatoria che vede al primo posto il già citato Danilo Doria. Sei erano i candidati ammessi al colloquio finale e c’è da dire che Doria ha superato di oltre dieci punto il secondo classificato, in virtù del fatto che ha ottenuto un punteggio vicino al massimo, comunque il migliore rispetto ai vari candidati, in tutte le prove scritte ed orali oltre ad aver avuto un punteggio più alto anche nei titoli. Doria è arrivato a Macerata nel 2019 per effetto della selezione per un incarico a tempo determinato fatta dall’allora amministrazione Carancini.

Doria è nato a Fermo, vive a Monte Urano, ha 43 anni, una laurea in Comunicazione istituzionale ottenuta all’Università di Macerata e un master sulle politiche integrate di Sicurezza urbana che ha frequentato all’Università di Urbino. Nella sua carriera Doria è stato vice comandante a Recanati e Montelupone. Dal 2000 ha sempre indossato la divisa della Polizia locale prestando servizio a Porto Recanati, Monte Urano, Fermo, Monte Vidon Corrado e Francavilla D’Ete. Da domani dunque cambio formale alla guida della Polizia municipale: Doria resta il comandante, ma ora a tempo indeterminato.

