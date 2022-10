«Più controlli in viale Indipendenza»

MACERATA - La Polizia locale si è attivata in seguito alle segnalazioni ricevute dall'assessore Renna

12 Ottobre 2022 - Ore 14:13 - caricamento letture

Più controlli in viale Indipendenza a Macerata. E’ la richiesta fatta dalla Polizia locale alla Prefettura per avere una maggiore attività di prevenzione e controllo mirata alla sicurezza della circolazione stradale dell’arteria viaria. Sono infatti pervenute all’assessore alla Sicurezza Paolo Renna, diverse segnalazioni dai cittadini per una maggiore presenza da parte delle forze dell’ordine e della Polizia locale; quest’ultima si è già attivata per aumentare i servizi di prevenzione anche effettuando controlli sulla circolazione con strumenti di controllo della velocità.

«L’obiettivo è quello di educare al rispetto del Codice della Strada sia gli automobilisti che i pedoni per avere il dato dell’incidentalità zero – ha commentato Renna –. Per questo abbiamo richiesto, come Comune, un maggiore controllo da parte di tutte le forze dell’ordine con le quali c’è una costante collaborazione volta alla promozione di un’azione sinergica per garantire la sicurezza dei cittadini».

