IL COMMISSARIO regionale Francesco Battistoni ha incontrato i vertici cittadini (assente solo il sindaco Fabrizio Ciarapica): «Chi, al di fuori dei dirigenti locali, parla a nome del partito lo fa esclusivamente a titolo personale. Nei prossimi giorni si pronuncerà il collegio dei probiviri»

«A breve provvedimenti disciplinari dal collegio dei probiviri». Forza Italia minaccia ripercussioni all’indomani della visita del commissario regionale Francesco Battistoni che ieri a pranzo allo chalet Peté sul lungomare sud ha incontrato i vertici locali del partito. Assente però il sindaco Fabrizio Ciarapica. Al centro dell’incontro sicuramente gli ultimi eventi che hanno scosso il partito dopo il voto nel cda del Paolo Ricci con la nomina di Monica Rendina, iscritta al partito, ma nome non scelto dal direttivo.

E poi c’è la questione legata a Daniele Rossi, attualmente nel cda Atac, anche lui candidato con Forza Italia che ha presentato ricorso per il riconteggio dei voti e autore della manovra Rendina che ha terremotato il partito. Ieri, il senatore Francesco Battistoni, neoeletto alla camera dei deputati nel collegio di Ascoli e Fermo, ha fatto visita al gruppo dirigente (erano presenti Corrado Perugini, il coordinatore cittadino Paolo Giannoni, il consigliere Piero Croia, Giuseppe Baioni, il vicesindaco Claudio Morresi) ed è stata l’occasione per fare un’analisi del risultato elettorale raggiunto e per scambiare opinioni ed idee per il futuro. Il senatore Battistoni ha ribadito piena fiducia al gruppo dirigente locale, e agli amministratori di Forza Italia, con una frecciata all’ “eretico” Rossi e probabilmente anche all’ex consigliere comunale Andrea Doria che si era candidato con Silvia Squadroni, ricordando che «chi altro al di fuori dei dirigenti locali parla a nome del partito lo fa esclusivamente a titolo personale» e che «a breve verranno presi provvedimenti disciplinari con il pronunciamento del collegio dei probiviri, atteso nei prossimi giorni».

