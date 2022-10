Sfondano portone e occupano palazzina:

danni e sporcizia ovunque

CIVITANOVA - Ad accorgersene la proprietaria che si trovava a passare. All'interno ha trovato cartacce, resti di cibo, lattine, vestiti, mobili devastati. Sparite anche quattro bici. L'edificio non era abitato in attesa dei finanziamenti per la demolizione e ricostruzione. Sul posto i carabinieri

di Laura Boccanera

Sfondano il portone d’ingresso e occupano un edificio con due appartamenti, a Civitanova. Ad accorgersene la moglie del proprietario che si è ritrovata a passare di lì. Sul posto i carabinieri. Brutta scoperta oggi pomeriggio per Mauro Pietrafesa, proprietario di una palazzina di via Donizetti al momento non abitata in attesa di demolizione e ricostruzione.

All’interno qualcuno si è introdotto nei due appartamenti e per diverso tempo li ha occupati rovinando gli interni e lasciando bivacchi e sporcizia.

Uno choc per la moglie del proprietario che oggi pomeriggio trovandosi a passare (la coppia vive in un’altra abitazione) ha notato il portone sfondato e a terra i vetri. Una volta entrata nella proprietà ha scoperto le effrazioni e i numerosi danni inferti agli appartamenti. Per non parlare dello sporco abbandonato in ogni dove: cartacce a terra e resti di cibo, lattine di birra, vestiario, mobilio devastato, per non parlare dei bagni e delle condizioni igieniche.

Non si sa con certezza da quanto la palazzina fosse stata occupata: lo stabile infatti era disabitato in attesa della concessione dei finanziamenti del 110% per la demolizione e ricostruzione. Nessuno dei vicini pare essersi accorto della presenza di estranei nella palazzina. Inoltre all’interno del recinto erano presenti anche 4 biciclette che sono state trafugate e di cui non c’è traccia. Chi le ha rubate ha lasciato solo il seggiolino per il trasporto dei bimbi.

Sul posto oggi pomeriggio sono intervenuti i carabinieri per un sopralluogo e le indagini sono in corso. Al vaglio anche eventuali telecamere che possano aver ripreso chi è entrato all’interno. Il proprietario ha sporto denuncia contro ignoti. È il secondo caso in due giorni di un’abitazione privata occupata. Ieri in via vela un’abitazione in costruzione in cui è ancora attivo il cantiere è stata utilizzata come ricovero per consumare sostanze stupefacenti e un uomo è stato salvato dalla Croce Verde dopo un malore a seguito dell’assunzione di droga.

