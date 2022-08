Furto del monopattino sfuma: denuncia

CIVITANOVA - La polizia ha sorpreso un uomo che aveva con sè strumetti utili allo scasso

26 Agosto 2022 - Ore 15:05 - caricamento letture

Tenta di rubare un monopattino elettrico, la polizia lo scopre: denunciato. L’uomo, nordafricano, ieri notte è stato notato da una volante vicino ad un monopattino elettrico. Agiva in modo sospetto. Quando gli agenti lo hanno avvicinato è apparto nervoso. È stato perquisito. Aveva con sé uno zaino, all’interno c’erano strumenti utili per operazioni di scasso. Dai controlli è emerso che l’uomo era già noto e su di lui pendeva un ordine di esecuzione emesso dal tribunale di Macerata nel marzo scorso per scontare 8 mesi per furto. Oltre a questo su di lui pendeva un ordine di carcerazione per spaccio. Alla lista ieri sera si è aggiunta la denuncia per tentato furto, possesso di arnesi atti allo scasso e porto abusivo di coltello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA