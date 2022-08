Morto il centenario “nato 2 volte”:

Piediripa perde Giovanni Sgalla

MACERATA - Si è spento ieri, a gennaio aveva tagliato il traguardo del secolo di vita anche se in realtà è venuto al mondo nel dicembre del 1921. Il nipote Diego: «Avevia una instancabile voglia di fare festa, di stare in mezzo alla gente, di raccontare storie di una vita vissuta al massimo»

19 Agosto 2022 - Ore 18:15 - caricamento letture

La frazione di Piediripa, dopo oltre un secolo, perde uno dei suoi cittadini più anziani, se non il più anziano: si è spento ieri, a cento anni, Giovanni Sgalla. Un uomo che non solo ha tagliato il traguardo del secolo di vita ma che ha avuto un matrimonio dalla lunghezza record con la moglie Florinda, durato oltre 75 anni (festeggiati lo scorso novembre). Cinque figli, 7 nipoti, 9 pronipoti. Singolare la storia della sua data di nascita. Sgalla, che in vita sua ha fatto l’agricoltore, è venuto al mondo in un antico inverno, il 28 dicembre del 1921. Ma non è stato iscritto subito all’anagrafe, hanno atteso il primo gennaio del 1922 (un modo per consentire ai figli che nascevano alla fine dell’anno di partire un anno dopo per il militare, un tempo obbligatorio). Così era stato il primo gennaio che ufficialmente era venuto al mondo. E insomma deve essere stato un po’ come avere due compleanni.

Uno dei nipoti, Diego Sgalla, gli ha dedicato un pensiero, pubblicando una foto scattata in occasione del traguardo del secolo di vita. «Una foto che racchiude un po’ tutto, la tua instancabile voglia di fare festa, di stare in mezzo alla gente, di raccontare storie di una vita vissuta al massimo con 5 figli, 7 nipoti e 9 pronipoti che ti hanno sempre voluto bene ed ai quali ne hai voluto ancora di più tu. Rimarrai nella memoria e nei cuori di tutti noi, ma anche di chiunque, nel corso della propria vita, abbia avuto l’onore di conoscerti». Anche Mattia Orioli, amico di famiglia, ha dedicato un pensiero per Giovanni: «Orgoglio della frazione di Piediripa e della città di Macerata» l’ha definito, aggiungendo «è stato un vero pezzo di storia della comunità di Piediripa e Macerata».

(redazione CM)

© RIPRODUZIONE RISERVATA