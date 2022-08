Errore nel digitare la targa, multata:

«Inaccettabile il comportamento dell’Apm»

MACERATA - Carla Sinigallia ieri mattina ha posteggiato in piazza Vittorio Veneto: «Ho messo un 9 invece di uno zero, ma il display non si legge bene. Mi hanno dato un modulo per l'annullamento, che è stato respinto. Un insulto a chi rispetta le regole quotidianamente»

«Ho sbagliato a digitare un numero della targa e mi hanno fatto la multa, ho compilato il modulo di richiesta di annullamento e non è stata accettata», così Carla Sinigallia che lamenta la contravvenzione che ha preso in centro storico, a Macerata, in piazza Vittorio Veneto. È bastato sbagliare un numero perché un inflessibile controllore sanzionasse l’automobilista. I fatti sono avvenuti ieri. «Non è tanto per la sanzione, che ho pagato, quanto per l’inaccettabile comportamento dell’Apm e assoluta mancanza di buon senso e rispetto dell’utenza». L’automobilista alle 11,18 di ieri ha parcheggiato e fatto il biglietto fino alle 12,18. Passano dieci minuti e arriva la multa. «Alle 11,28 trovo la sanzione (“omesso pagamento del parcheggio”, ndr) perché nel digitare la targa GE080DZ per errore ho digitato GE089DZ, con un 9 al posto del secondo zero. Faccio presente – aggiunge – che la lettura del display non è agevole, soprattutto quando c’è molto sole». Vista la multa Sinigallia è andata all’Apm per far notare che si era semplicemente sbagliata nel digitare il numero «lì mi hanno consigliato di compilare il “modello richiesta annullamento avviso di accertamento”. Oggi mi è arrivata la comunicazione per email che la richiesta non è stata accettata» dice l’automobilista, che aggiunge «ho trovato questo atteggiamento un insulto a quanti rispettano le regole quotidianamente».

