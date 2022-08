1 Agosto 2022

ore 16:21

caricamento letture

Un lupo che passeggia all'alba a Pollenza in località Trebbio. Ormai è sempre più frequente la presenza di lupi e animali selvatici nelle città e nelle vicinanze di luoghi abitati e così anche le segnalazioni di lettori che riescono a immortalarne la presenza. Come è accaduto questa mattina a Matteo Dolciotti che, alle 6, era in auto quando ha visto il lupo e si è fermato per girare un video.