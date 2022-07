Lavori in via Spalato

e smontaggio di una gru:

le ordinanze a Macerata

IL COMANDO della Polizia locale ha emesso due provvedimenti per regolamentare la viabilità: il secondo riguarda viale Trieste

Al via da giovedì 28 luglio la terza fase dei lavori di rifacimento della conduttura idrica e fognaria in via Spalato, a Macerata, da parte di Apm. Il comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare la viabilità nelle zone interessate dall’intervento, che sarà in vigore dal 28 luglio al 12 agosto e comunque fino al termine dei lavori.

L’ordinanza prevede in via Spalato (tratto compreso tra via Ettore Ricci e viale Carradori): divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta, limite massimo di velocità di 30 km/h, nel tratto interessato dai lavori, senso unico a scendere verso via Roma, senso vietato a salire, dall’incrocio con via Ettore Ricci, per i veicoli circolanti in via Spalato con direzione viale Carradori, direzione obbligatoria a destra in via Ettore Ricci per i veicoli circolanti in via Spalato con direzione viale Carradori, direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita da via Vanvitelli, la direttrice di traffico a salire per via Spalato dall’incrocio con via Roma, sarà vietata per tutti i veicoli eccetto residenti, carico e scarico con autocarri massa massimo 7,5 tonnellate e mezzi di soccorso e polizia in emergenza. Tutte le altre categorie di veicoli (autocarri con massa superiore a 7,5 tonnellate, autobus urbani ed extraurbani) saranno deviate a destra verso via Roma (in corso Cavour), viale Martiri della Libertà per raggiungere il quartiere Colleverde, Pollenza, Treia e le vie limitrofi a monte dei lavori. Durante la terza fase dei lavori potranno essere attuati anche i seguenti provvedimenti in base alle oggettive esigenze operative: senso unico alternato con presenza di movieri, nel tratto interessato dai lavori, eventuali direzioni o passaggi obbligatori in base alle effettive esigenze, ogni altro e/o diverso provvedimento che si dovesse rendere necessario su indicazione del comando della Polizia locale.

Quest’ultimo ha emesso anche un’ordinanza per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale in viale Trieste in vista dello smontaggio di una gru edile. Il provvedimento, in vigore dalle 6 del 1 agosto alle 24 del 2 agosto, prevede, in viale Trieste: restringimento della carreggiata a sinistra, nel tratto interessato dai lavori, con transito dei veicoli nella sola corsia di destra, divieto di sosta con rimozione coatta, per un totale di 30 metri lineari insistenti nell’area in concessione all’Apm parcheggi, corrispondenti a 6 stalli di sosta, nell’area adiacente il cantiere, limite massimo di velocità di 30 km/h e divieto di sorpasso in prossimità dell’area oggetto di occupazione del sedime stradale di specie.

