CIVITANOVA - Rito abbreviato per l'uomo, la sentenza del Gup Claudio Bonifazi. La difesa valuta di fare appello. Riconosciuta la parziale incapacità al momento del fatto

21 Luglio 2022

Incendio di quattro auto a Civitanova, condannato un 36enne. L’udienza si è svolta ieri davanti al gup del tribunale di Macerata, Claudio Bonifazi. Sotto accusa Alban Ajazi, albanese, di cui è stata riconosciuta la parziale incapacità al momento del fatto. Il gup lo ha condannato a 3 anni e 2 mesi con rito abbreviato.

Il pm Rita Barbieri aveva chiesto 3 anni e 6 mesi. Alban, difeso dall’avvocato Francesca Sbriccoli, doveva rispondere di incendio e danneggiamento. I fatti erano avvenuti a Civitanova il 18 settembre 2021. Secondo l’accusa il 36enne aveva appiccato l’incendio ad una vettura.

Le fiamme si erano poi propagate anche sulle auto vicine. I fatti erano avvenuti tra via Rete e piazza San Martin. A notare quello che stava succedendo era stato un militare del gruppo cinofili della Guardia di finanza che aveva chiamato i vigili del fuoco e cercato, con un estintore, di spegnere le fiamme. Alban era stato individuato e sottoposto a fermo. Il giudice non aveva convalidato il fermo ma aveva comunque disposto una misura cautelare in carcere cui tutt’oggi Ajazi è sottoposto (si trova a Montacuto di Ancona). Il difensore: «Mi riservo di leggere le motivazioni per poi valutare di fare appello». Lo scorso giugno Ajazi è stato condannato a 5 mesi per il tentato furto al centro Wind di Civitanova (largo San Francesco di Sales), avvenuto il 17 agosto dello scorso anno.

