Irene Manzi va nello staff del gruppo Pd

REGIONE - L'ex deputata maceratese lascerà nei prossimi giorni il dipartimento Sviluppo economico per un nuovo incarico

Un incarico alle dipendenze del gruppo regionale Democrat guidato da Maurizio Mangialardi: la maceratese Irene Manzi, già deputata Pd e vicesindaca di Macerata, che era funzionaria del settore Cultura della Regione prima del trasferimento a inizio anno al dipartimento sviluppo economico.

Tra pochi giorni cambierà ufficio a Palazzo Raffaello, passando all’ufficio del gruppo consiliare Democrat. Tutti i gruppi consiliari della Regione hanno uno staff formato da dipendenti regionali con tetti di spesa fissati dalla legge, un budget all’interno del quale parametrare esigenze occupazionali e professionali. In particolare nel gruppo Pd della Regione sta per andare in pensione un’addetta della segreteria e si era iniziato a discutere della sostituzione.

A muoversi inizialmente con una indicazione era stato il commissario regionale Dem Alberto Losacco, ma l’incursione esterna non era stata gradita dai consiglieri regionali che oggi sono tornati a riunirsi per definire la questione. Il capogruppo regionale Dem Maurizio Mangialardi ha chiesto di poter avere come collaboratrice appunto Irene Manzi e la proposta è stata accolta. Ora la decisione del gruppo del Pd sarà trasmessa all’ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle Marche per gli atti di conseguenza. Irene Manzi cambia ufficio, non cambia evidentemente lo stipendio che resta sempre lo stesso.

