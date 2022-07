Al lavoro col Reddito di cittadinanza,

parte il primo progetto per la collettività

MACERATA - Si chiama “Orto insieme”, quattro percettori del sussidio aiuteranno gli anziani per tre giorni alla settimana. L'assessora D'Alessandro: «Si tratta di un arricchimento sia per i beneficiari che per la città». Sono quattro gli altri progetti pronti a partire

Al lavoro per la città con il Reddito di cittadinanza. Al via il prossimo 12 luglio il primo dei cinque Progetti utili alla collettività, i cosiddetti Puc, predisposti dall’assessorato ai Servizi sociali di Francesca D’Alessandro e approvati dalla giunta Parcaroli, che vedranno impiegati i percettori del sussidio statale. Grazie alla firma della convenzione tra il Comune di Macerata, nella persona del sindaco Sandro Parcaroli, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Inail, il primo progetto denominato “Orto insieme”, che si prefigge di affiancare gli anziani ai quali è stato assegnato un orto comunale nelle gestione degli spazi, nella segnalazione agli uffici competenti di eventuali inadempienze rispetto al regolamento e delle esigenze di manutenzione, parte includendo 4 percettori del reddito di cittadinanza, individuati dall’Ambito territoriale sociale n. 15 e il Centro per l’impiego, con un turn over di 6 mesi saranno impegnati nelle attività per tre giorni la settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle 11.30, per un totale di 9 ore.

«L’avvio del primo progetto utile alla collettività è un significativo quanto importante passo in avanti per l’intero progetto di inclusione lavorativa individuato, che prevede altri Puc, finalizzato al reinserimento nelle dinamiche del mondo lavorativo – spiega D’Alessandro –. Si tratta di un arricchimento sia per i beneficiari che per la collettività, che abbiamo individuato a partire dai bisogni della comunità, che andranno a supportare e o a integrare alcune attività che vengono svolte ordinariamente dal Comune di Macerata».

«Il secondo Puc pronto a partire, denominato “Mettiamo in ordine” – aggiunge l’amministrazione comunale – vedrà i percettori impegnati nella gestione degli archivi cartacei dei Servizi sociali e subito dopo, a seguire, sarà la volta di “Ti accompagno io” che invece ha lo scopo di fornire supporto ai cittadini che si recheranno alle cure termali. Per settembre è previsto l’avvio del progetto “Decoro giardini scolastici” che assicurerà la presenza di 2 percettori impegnati per un mese nella pulizia e nella cura dei cortili scolastici. Infine, a ottobre, inizierà l’attività prevista dal progetto “Solidali con l’Emporio solidale” finalizzata a estendere gli orari di apertura dell’Emporio solidale in modo tale da assicurare l’accesso alla struttura in fasce orarie più ampie rispetto a quelle attuali mentre l’attività da svolgere riguarderà anche la sistemazione dei diversi prodotti, la disponibilità a seguire i cittadini che si recano all’Emporio per la spesa ed eventuali mansioni di segreteria. I volontari che invece verranno impiegati nel progetto “Un nuovo front office”, la cui finalità è quella di potenziare il servizio di portineria degli uffici comunali dislocati nell’ex Distretto militare di viale Trieste, dove si registra quotidianamente un numero elevato di accessi, insieme al personale dedicato – conclude l’amministrazione – dovranno orientare i cittadini nelle diverse richieste, accoglierli e inviarli agli uffici competenti e svolgere mansioni a supporto dei dipendenti».

