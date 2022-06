Bloccate dopo l’inseguimento,

avevano rubato in casa di un’anziana:

arrestate tre donne

CIVITANOVA - Operazione dei carabinieri: in manette tre rom residenti nel Teramano, di 52, 48 e 46 anni. Per loro sono stati disposti i domiciliari. Fermate in via Carducci, avevano ancora la refurtiva di oro e contanti

25 Giugno 2022 - Ore 13:26 - caricamento letture

Sono state arrestate le tre donne bloccate ieri dai carabinieri a Civitanova dopo un inseguimento. Si tratta di tre donne di origini rom, residenti nel Teramano, di 52, 48 e 46 anni. Per loro sono stati disposti i domiciliari. L’accusa è di furto. Le tre, infatti, poco prima di essere fermate avevano messo a segno un colpo in via Garibaldi, rubando oro e contanti ad un’anziana per un totale di un migliaio di euro.

Una di loro era riuscita ad entrare in casa dell’anziana con la scusa di capire se in zona ci fosse qualche abitazione in vendita e mentre distraeva la proprietaria, le altre si sono intrufolate all’interno e hanno fatto razzia di preziosi e soldi. Da lì le tre sono scappate a bordo di una Mercedes Classe A vecchio modello. E a quel punto sono finiti nella rete dei carabinieri della compagnia di Osimo, che erano arrivati in città per una indagine partita dalla provincia di Ancona.

I militari, alcuni in borghese, si sono messi all’inseguimento della Classe A con diverse auto e utilizzando anche uno scooter requisito al momento. Le tre donne sono state bloccate verso le 19,30 sulla statale Adriatica, in via Carducci, poco prima del passaggio a livello. Con loro avevano ancora la refurtiva, che è stata poi riconosciuta e riconsegnata all’anziana vittima del furto. Le tre donne invece sono state accompagnate in caserma e arrestate. Ora si trovano ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

(foto De Marco)

© RIPRODUZIONE RISERVATA