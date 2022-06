Inseguimento in centro,

fermata auto con tre donne (Foto)

CIVITANOVA - I carabinieri le stavano tenendo d'occhio. Avrebbero tentato un furto, da qui è scattata l'operazione. La vettura è stata fermata e chi era a bordo portato in caserma per accertamenti

24 Giugno 2022 - Ore 20:44 - caricamento letture

Inseguimento a Civitanova tra carabinieri in borghese e un’auto su cui viaggiavano tre donne (che sarebbero sospettate di furto). L’auto è stata intercettata lungo la statale Adriatica. L’operazione, da quanto trapela, è dei carabinieri della Compagnia di Osimo che oggi sono arrivati in città per una indagine partita dalla provincia di Ancona.

Questione di furti, uno sarebbe stato tentato anche oggi pomeriggio a Civitanova nella zona di corso Vittorio Emanuele. Proprio da questo è scattato l’inseguimento con diverse auto dei carabinieri. Uno dei militari ha requisito anche uno scooter per riuscire a raggiungere l’auto in fuga (una Mercedes Classe A vecchio modello). La vettura è stata bloccata intorno alle 19,30 sulla statale Adriatica poco prima del passaggio a livello (via Carducci). Al momento le donne non sono state arrestate, gli accertamenti sono in corso. Sono state portate in caserma a Civitanova.



(Foto di Federico De Marco)

(in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA