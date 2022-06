Nas alla casa di riposo

CAMERINO - I carabinieri si sono presentati oggi, possibile si sia trattato di un sopralluogo o controlli. La struttura in questi giorni sta facendo i conti con il problema del mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti

Non c’è pace per la casa di riposo di Camerino, stamattina è stata notata la presenza dei carabinieri del Nas, probabilmente per un sopralluogo o dei controlli, ma bocche cucite sul fatto. Di recente è emersa la difficoltà economica della cooperativa Eurotrend a cui sono stati affidati i servizi di assistenza agli ospiti nella casa di riposo, per cui i venti dipendenti che vi lavorano non hanno preso la tredicesima e sono senza paga dallo scorso aprile. Servirà una gara d’appalto da parte del comune di Camerino per affidare di nuovo il servizio, intanto in attesa che sia espletata la procedura da parte della nuova amministrazione comunale appena eletta, i vertici della Fondazione Casa Amica che gestisce la casa di riposo hanno incaricato la cooperativa Coos Marche di garantire il servizio di assistenza, prendendo in carico i dipendenti, dal 15 giugno sino alla fine dell’anno. Dopo un passaggio tecnico dovrebbe essere la stessa fondazione ad anticipare parte degli stipendi, decurtando la cifra dalle somme che avrebbe dovuto versare alla cooperativa inadempiente.

