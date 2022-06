Project financing per il parcheggio Armaroli,

approfondimento della Corte dei Conti

Se ne parla in Consiglio

MACERATA - L'assise tornerà a riunirsi lunedì 13 e martedì 14 giugno e si discuterà la deliberà dell'amministrazione con le linee guida per la struttura

Chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti sul parcheggio di via Armaroli, l’amministrazione comunale di Macerata presenterà in merito una delibera al prossimo Consiglio comunale di lunedì 13 e martedì 14 giugno dalle 16. In particolare si farà riferimento agli approfondimenti richiesti dal Collegio dei Revisori in seguito ai rilievi della Corte dei conti sul project financing del parcheggio Armaroli con l’approvazione della relazione istruttoria e dei rispettivi indirizzi in merito da parte dell’Amministrazione comunale.

Tre poi le interrogazioni iscritte all’ordine del giorno dei lavori verranno discusse lunedì 13 giugno a partire dalle 15 e riguardano le condizioni e lo stato di degrado della passeggiata di viale Puccinotti (Ninfa Contigiani del Partito Democratico), l’area verde e il boschetto urbano che si trovano in via dei Velini di fronte ai campi da tennis e la gestione del canile municipale (Stefania Monteverde di Macerata bene comune). L’assise cittadina passerà poi a esaminare poi le mozioni e gli ordini del giorno.

Le mozioni riguardano la realizzazione di giochi accessibili e inclusivi nei parchi dei quartieri cittadini (Andrea Perticarari e altri consiglieri del Partito Democratico) e al capo di Gabinetto del sindaco (Narciso Ricotta del Partito democratico). Gli ordini del giorno, invece, sono relativi all’integrazione delle modalità di pagamento dei parcheggi (Ninfa Contigiani del Partito Democratico) e alla cittadinanza onoraria alla campionessa di tennis, maceratese, Camila Giorgi (David Miliozzi di Macerata insieme).

Nel caso in cui la seduta del 14 giugno dovesse andare deserta la seconda convocazione è fissata per il 16 giugno alle 16.

