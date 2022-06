Limite di 40 all’ora in superstrada,

automobilista fa ricorso e vince

BELFORTE - L'uomo di San Severino viaggiava a poco più di 50 all'ora in un tratto dove il limite era di 40 causa un cantiere. Il giudice ha rilevato che limite e controlli non erano adeguatamente segnalati

1 Giugno 2022

Multa perché andava a una velocità di poco superiore ai 50 all’ora in superstrada in un tratto in cui il limite era di 40: il giudice di pace dà ragione all’automobilista. L’udienza si è svolta il 27 maggio scorso e il giudice Antonio Di Renzo Mannino ha accolto il ricorso alla multa per eccesso di velocità che nell’ottobre del 2021 era stata fatta ad un settempedano. La velocità era stata rilevata con telelaser in località Belforte. L’automobilista, assistito dall’avvocato Laura Antonelli, ha deciso di ricorrere contro la multa.

Il giudice «ha accolto la tesi del ricorrente presentata dall’avvocato Antonelli secondo la quale è stata “omessa la preventiva informazione all’utente della strada delle modifiche alla circolazione nei modi di legge mediante apposizione della prescritta segnaletica”.

Il legale aveva sottolineato, nel ricorso, l’assenza della segnaletica stradale sia in riferimento al limite di 40 chilometri sia del controllo elettronico della velocità. «Inoltre il giudice ha rilevato una mancanza di trasparenza nell’azione della pubblica amministrazione» dice l’avvocato Antonelli che nel ricorso puntualizzava che l’amministrazione è tenuta a rispettare il principio di trasparenza segnalando tramite cartellonistica verticale il rilevamento elettronico della velocità ma anche che il rilevamento viene effettuato su una velocità differente da quella tipica del tratto di strada effettivamente percorso. La vicenda delle multe in superstrada in un tratto dove è stato aperto un cantiere aveva fatto molto discutere e diversi sono stati gli automobilisti sanzionati pur andando a velocità ridotta, come il caso del settempedano che ha vinto il ricorso.



