MACERATA - Gli amministratori comunali hanno sottolineato il successo ottenuto con la manifestazione, dal riscontro numerico (registrate 25mila presenze) alla qualità degli elaborati presentati dalle scuole

26 Maggio 2022 - Ore 19:12 - caricamento letture

di Luca Patrassi (foto di Fabio Falcioni)

Cerimonia e festa oggi pomeriggio nella sala del Consiglio comunale per i vincitori degli Aperitivi Europei 2022. Amministrazione comunale schierata con gli assessori Laura Laviano, Katiuscia Cassetta, Paolo Renna, Riccardo Sacchi e Marco Caldarelli e in sala i commercianti protagonisti della manifestazione che ha registrato venticinqumila presenze nell’edizione appena andata in archivio.

I vincitori: al primo posto Basquiat Bistrot (ex Venanzetti) di Marco Cecchetti a cui va anche l’Eugenio d’oro mascotte della festa, al secondo posto MoMa Food e al terzo GiroLab mentre a Spritz & Chips è andato il premio della giuria popolare. Per quanto riguarda il contest “L’Europa per me” per la categoria “Gruppi informali 11 – 14 anni” hanno vinto a pari merito Francesca Tomeo e Sara Tomeo con l’opera “L’Europa in Bolle”, Linda Bordonaro e Anna Cingolani con l’opera “TG Europeo” (premio ingressi Cingoli Avventura – Percorso Canyon 1 e cuffie wireless Tunit), per la categoria “Classi scuola media inferiore” a salire sul podio è stata la classe II D della scuola Mazzini di Castelfidardo con l’opera “L’Europa per me…” (premio Card MCult e Cuffie wireless Tunit).

Introduzione a cura dell’assessore comunale Marco Caldarelli: «Con soddisfazione ci incontriamo dopo aver avuto risultati eccellenti, la Festa dell’Europa ha dimostrato di essere uno degli eventi più attrattivi della provincia, le presenze in città sono aumentate del 50% e non si sono registrati incidenti. Sponsor e collaboratori hanno portato un tassello importante per la formazione di un mosaico di qualità e di successo». L’assessore Cassetta ha illustrato poi le iniziative legate all’Europa: «Grazie alle ragazze dell’Ufficio Europa, abbiamo partecipando aprendo musei e torre civica che hanno riscosso grande successo, sono state coinvolte anche le scuole con un contest, proposte elaborate con originalità». L’assessore Riccardo Sacchi: «Ci è sembrato naturale inserire nella manifestazione una giornata dello sport in un anno in cui Macerata ha ottenuto il titolo di Città Europea dello sport, sport per tutti senza distinzione di età e di classi sociali».

L’assessore comunale Paolo Renna: «Grazie ai commercianti che hanno lavorato in squadra, grazie ai cittadini, in quattro giorni non ho ricevuto una lamentela e questo significa che tutti insieme abbiamo fatto un lavoro straordinario».

L’assessore Laura Laviano: «Vi arriverà la prossima settimana un invito a partecipare a un altro grande evento, magari di livello più alto, i primi dieci saranno selezionati». Lucia Biagioli per Confartigianato: «Le aspettative sono state rispettate, il ringraziamento va agli esercenti che sono stati grandi protagonisti. Anche per noi c’è stato un grande impegno e ci farà poi piacere riscontrare i commenti degli operatori, incontrandoli, anche per impostare il lavoro futuro». Nel programma di quest’anno non è mancato il collegamento con “Macerata Città Europea dello Sport 2022”.

Nessun tema come lo sport, infatti, riesce a far leva su principi come quello dell’inclusione, della partecipazione, nonché dell’adesione ai valori fondanti dell’Unione Europea. E, infatti, all’interno della Festa dell’Europa, il 14 maggio scorso si è svolta ai Giardini Diaz la Festa dello Sport a cui hanno aderito 23 associazioni che hanno dato vita a momenti dimostrativi delle varie discipline rappresentate e sono state Macerata Scherma ASD, A.S.D. El Duende Centro Danza, Associazione sportiva dilettantistica Wuxing Traditional Kung fu School, A.S.D. Pinkribbon, SSD Helvia Recina Volley Macerata srl, A.S.D.Esercizi di Stile, YFIT Macerata Calcio Femminile, Pink Basket Macerata, ASD softball Macerata, ASD Nordic Walking Green, SSD Ginnastica Macerata a r.l., A.S.D. In Dance (Accademia del Tango Macerata), Sef Macerata, Associazione Polisportiva Dilettantistica Acli Macerata, Activita SSD, IsadoraASD, Pallavolo Macerata SSD ARL, A.S.D. di Arti Marziali T.K.F.A, ASD Cronometristi Macerata, A.S.D. Vespa Club Macerata, “EAGiovani Impresa Sociale srl, PGS Robur 1905, ASD Futura Macerata”, I fuoriclasse e Cluentina Calcio.

Un ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione e al successo dell’evento a partire dallo sponsor Confartigianato, all’Associazione LABS e al Progetto Stammi Bene a cura del Dipartimento Dipendenze Patologiche Macerata – AV3 per l’animazione dello stand Casa Europa, alle librerie Bibidibobidibook, La Bottega del Libro, Feltrinelli, Star Shop My World per le attività collaterali, Progetto Goals – coop. Il Faro, Università degli Studi di Macerata – SDA Scuola di Dottorato Cinema Italia, Studenti Erasmus – ESN Macerata, Volontari Sve Associazione Gruca, Associazione Musicale Salvadei, Birbanda, Scuola civica di Musica Stefano Scodanibbio e Tamburini e Sbandieratori della contrada Pila di Fermo per le attività culturali e seminariali e, infine, Croce Rossa, Associazione Macerata Soccorso, Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC di Recanati, CB Tigrotto, CB Club Maceratese e ASI Sicurezza per le attività di supporto al servizio di sicurezza e viabilità.

