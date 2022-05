Via Mattei, restyling dell’asfalto:

ok al progetto di 50mila euro

MACERATA - La giunta ha dato il via libera ai lavori per il tratto compreso tra via Roma e via Tucci, inizieranno a fine anno scolastico

La Giunta comunale ha approvato oggi il progetto per i lavori nel tratto di via Mattei in cui si sono verificati dei cedimenti del fondo stradale. Le opere, per un importo di circa 50mila euro, riguarderanno il tratto compreso tra via Roma e via Tucci e consisteranno nella fresatura, risagomatura con binder e posa di uno strato finale di tappetino di aslfato, per un tratto di circa 40 metri sulle due corsie, allo scopo di eliminare le maggiori deformazioni superficiali. L’intervento verrà eseguito nei giorni immediatamente successivi al termine dell’anno scolastico in modo da evitare disagi alla circolazione.

«Interveniamo con urgenza su via Mattei per mettere in sicurezza la viabilità principale, in attesa dell’intervento che porrà definitivamente rimedio al dissesto idrogeologico il quale ha provocato i cedimenti sulla strada – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori -. La spesa non peserà sul bilancio in quanto le risorse verranno attinte dal fondo di riserva non ancora utilizzato nell’anno in corso, neppure in parte, a dimostrazione di quanto la Giunta gestisce in modo virtuoso le risorse economiche. Va detto, infine, che tale intervento non andrà perso con le future lavorazioni definitive poiché costituirà il livello da cui ripartire per la successiva messa in quota della sede viaria».

