Impresa Portorecanati, Corridonia trema

Montecosaro con un piede in Prima

Si divertono Trodica e Cluentina

PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Gli orange espugnano Marina Palmense trascinati da Pantone (doppietta) e Angelici e sperano nei playout, quasi irraggiungibili per i giallorossi di Cantatore dopo il ko interno con il Monticelli. In bilico i rossoverdi di Ciocci, sconfitti dal Monturano Campiglione

16 Maggio 2022 - Ore 11:20 - caricamento letture

di Michele Carbonari

La Maceratese espugna Chiesanuova e riapre il campionato nel girone B di Promozione.

Nella 13esima giornata di ritorno, quart’ultima prima della fine della regular season, un rigore di Dieme nel secondo tempo condanna la capolista al primo stop interno e regala la settima sinfonia ai ragazzi di Trillini (leggi l’articolo), che con il vento in poppa sognano una clamorosa rimonta (la vetta è a sole quattro lunghezze). È lotta a tre per il titolo. Infatti, in scia c’è anche il Monturano Campiglione, che vince all’inglese e inguaia il Corridonia, ora scivolato in zona playout, complice la seconda vittoria consecutiva del Portorecanati, corsaro a Marina Palmense (stesa dalla doppietta di Pantone e da Angelici). Fondamentale il ritorno al successo della Civitanovese in chiave playoff: nel finale Visciano e Niane stendono la Palmense al Polisportivo (leggi l’articolo) e mantengono a nove i punti di distacco dal Monturano Campiglione stesso (in caso di dieci punti di distacco non si disputano gli spareggi promozione).

Perde terreno invece l’Aurora Treia, caduta nella tana della Cluentina, che rimonta il vantaggio ospite firmato dal colpo di tacco di Raponi: decisivi Monserrat (respinta) e Rogani (dal limite a fil di palo), nel finale Gianfelici di testa colpisce l’incrocio dei pali. Tranquillo a metà classifica anche il Trodica, artefice di una clamorosa rimonta in trasferta contro la Monterubbiense, avanti 2 a 0. Nella ripresa gli uomini di Martinelli calano il poker trascinati dalle doppiette di Cuccù (approfitta di un errore locale e pallonetto) e di Castellano (di testa e su assist di Canuti). Muove la classifica pure il Potenza Picena, che torna con un punto da Centobuchi: il rigore di Abbrunzo riprende l’Atletico. Con un piede in Prima categoria invece il Montecosaro, caduto fra le mura amiche al cospetto del Centobuchi ultimo in classifica. Vana la doppietta di Ulivello, gli ascolani si impongono 3 a 2 e condannano i giallorossi di Cantatore.

La top 11 (4-2-4): Carnevali (Chiesanuova); Angelici (Portorecanati), Ciaramitaro (Trodica), Ruggeri (Civitanovese), Scoccia (Cluentina); Mancini (Potenza Picena), Pantone (Portorecanati); Dieme (Maceratese), Monserrat (Cluentina), Cuccù (Trodica), Niane (Civitanovese). All.: Trillini (Maceratese).

Il personaggio della settimana: Dieme (Maceratese). L’attaccante di origine senegalese è il vero trascinatore della squadra e per distacco il migliore in campo del big match e scontro diretto che riapre i giochi in testa alla classifica. Ancora una volta è determinante e sarà sicuramente lui l’arma in più per le speranze di successo finale dei biancorossi.

PROMOZIONE – GIRONE B (13esima giornata di ritorno):

Monticelli – Castignano 1-0

Monturano Campiglione – Corridonia 2-0

Monterubbianese – Trodica 2-4

Atletico Centobuchi – Potenza Picena 1-1

Cluentina – Aurora Treia 2-1

Montecosaro – Centobuchi 2-3

Palmense – Portorecanati 1-3

Civitanovese – Futura 96 2-0

Chiesanuova – Maceratese 0-1

CLASSIFICA: Chiesanuova 65, Maceratese 61, Monturano Campiglione 60, Civitanovese 51, Aurora Treia 47, Futura 96 46, Monterubbianese 45, Trodica 43, Cluentina 42, Monticelli 40, Potenza Picena 39, Palmense 36, Corridonia 34, Atletico Centobuchi 33, Castignano 27, Portorecanati 26, Montecosaro 18, Centobuchi 15.

