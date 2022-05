Maxi giro di spaccio

con 860 cessioni di cocaina:

arrestato un 27enne

MACERATA - Operazione dei carabinieri, per il giovane sono scattati i domiciliari. Contestata la vendita di circa 2 chili di droga in poco più di un paio d'anni per un guadagno illecito stimato in 120mila euro

9 Maggio 2022 - Ore 10:42 - caricamento letture

Oltre due chili di cocaina venduta in due anni per un totale di 120mila euro: chiuso il cerchio su un maxi giro di spaccio, un arresto. L’operazione è stata messo a segno dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Osimo, che giovedì scorso hanno arrestato a Macerata un 27enne albanese. Come disposto dal Gip per il ragazzo sono scattati i domiciliari. L’indagine dei carabinieri era partita per stroncare un giro di spaccio a cavallo tra Maceratese e Anconetano, in particolare tra il capoluogo, Montecassiano, Morrovalle, Loreto e zone limitrofe. Diversi gli interventi effettuati che hanno portato all’arresto in flagranza di un’altra persone, alla denuncia di altre tre e alla segnalazione di diversi assuntori. Giovedì scorso si è chiuso il cerchio sul pusher maceratese. Secondo gli inquirenti il 27enne, da marzo 2019 a luglio 2021, è stato responsabile di 860 cessioni di cocaina, a clienti di entrambe le province. Lo spaccio spesso avveniva nei locali pubblici o per strada a tutte le ore del giorno e ogni grammo veniva venduto a un prezzo variabile tra 70 e 100 euro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dunque, il giovane avrebbe spacciato oltre 2 chili di cocaina in poco più di due anni per un guadagno illecito stimato in circa 120mila euro.

(servizio in aggiornamento)

