«Qual è il ruolo del Comune

nel nuovo Piano sicurezza?»

MACERATA - Interrogazione del consigliere dem Maurizio Del Gobbo, che chiede anche notizie sui collegamenti con il tavolo "Uniti contro le droghe" istituito nel 2011

Interrogazione sul nuovo piano di sicurezza e sulle politiche comunali contro le droghe: qual è il ruolo del Comune? Chiede il consigliere dem Maurizio Del Gobbo.

Del Gobbo rileva preliminarmente nell’interrogazione che «da alcuni mesi si sta assistendo purtroppo ad una evidente recrudescenza dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella nostra città, specie nelle frazioni e nelle zone periferiche e quale triste conseguenza, fra gennaio e marzo, si sono verificati nella nostra città tre casi di overdose – fortunatamente risolti con il tempestivo intervento dei sanitari del 118 – e purtroppo due decessi sempre per overdose».

«Nell’anno 2011 – continua il consigliere dem – si era costituito in Prefettura un Comitato inter istituzionale con la finalità di analizzare il fenomeno delle dipendenze patologiche e di promuovere azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno stesso; nel novembre 2012 il suddetto Comitato è giunto alla definizione di un Protocollo d’Intesa denominato “Uniti contro le droghe”. Il Tavolo inter istituzionale aveva lo scopo, mediante riunioni periodiche (la prima riunione formale si è svolta nel giugno 2017), di analizzare il fenomeno delle dipendenze da sostanze stupefacenti e promuovere progetti specifici di prevenzione ed azioni di contrasto; dall’epoca della prima riunione si sarebbero svolte, forse anche a causa della pandemia, solo 2 riunioni da remoto (dicembre 2021 e febbraio 2022)». La cronaca recente: «Pochi giorni fa è stato presentato in Prefettura il nuovo “Piano per il controllo coordinato del territorio” (superamento di quello del 2003) che prevede la suddivisione della nostra città in tre macro aree».

La richiesta finale di Del Gobbo all’amministrazione: «Si chiede se è previsto un ruolo dell’amministrazione nel Piano in questione, attivo o quanto meno consultivo, se è previsto un coordinamento con la Polizia Municipale, se è previsto e quale sarebbe, nel Piano suddetto, il ruolo del sistema di videosorveglianza urbana, se è previsto, specificamente alle politiche di prevenzione, un collegamento con il succitato tavolo “Uniti contro le droghe”».

