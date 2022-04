Il consigliere dem Marcolini:

«Un punto di primo ascolto

contro le dipendenze»

MACERATA - Ordine del giorno presentato dall'esponente del Pd. Invita l'amministrazione comunale a creare una rete che metta insieme l'assessorato ai Servizi sociali, il Sert, le forze dell'ordine e le varie associazioni a supporto di famiglie e giovani che hanno problemi legati a droga, alcol, ludopatia

30 Aprile 2022

Un punto di ascolto e di primo aiuto dedicato ai giovani (e alle loro famiglie) in difficoltà per problemi legati alle varie dipendenze, siano sostanze stupefacenti, alcol, gioco d’azzardo.

E’ la proposta contenuta in un ordine del giorno che il consigliere comunale democrat Alessandro Marcolini ha presentato per chiedere all’amministrazione comunale guidata da Sandro Parcaroli l’istituzione appunto di «uno sportello di ascolto e di primo aiuto e sostegno per supportare le famiglie e i giovani che hanno problemi legati alle dipendenze (droghe, alcol, ludopatie)».

L’analisi di Marcolini parte dall’evidenziare che «le tematiche relative al consumo di stupefacenti e alla enorme piaga delle dipendenze sono state approfondite anche durante la seduta consiliare dell’11 aprile con importanti interventi, nei quali è stato evidenziato il forte trend di crescita del consumo anche nei giovani e non da meno rileva in modo preoccupante l’aumento delle ludopatie. Il nostro territorio è garantito dal costante servizio di prevenzione, oltre che di contrasto al crimine, offerto dalle forze dell’ordine, e dalla presenza di una magistratura attenta e sensibile anche al problema degli stupefacenti ma, purtroppo, le famiglie colpite da questa grave piaga, nell’immediato, non sanno spesso a chi rivolgersi per chiedere aiuto, è quindi necessario offrire loro un supporto, un primo step che consenta di avere un primo approccio per affrontare il problema».

La proposta operativa del consigliere comunale democrat: «con l’ausilio dell’assessorato alle Politiche Sociali, che potrebbe scendere in campo in sinergia con le Forze dell’Ordine, le Comunità, le Associazioni interessate, il Sert, sarebbe utile istituire uno Sportello di ascolto e di primo aiuto e sostegno per supportare le famiglie e i giovani che hanno problemi legati alle dipendenze (droghe, alcol e ludopatie); uno sportello che svolge funzioni di accoglienza e orientamento in tal senso è sicuramente di enorme aiuto per queste famiglie, che purtroppo da sole non riescono spesso a fronteggiare il problema in tempo utile e in queste situazioni il tempo gioca un ruolo fondamentale». L’appello finale all’azione: «Citando John Donne, “Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto… Dunque non chiedere mai per chi suona la campana. Essa suona per te”, per questo motivo ognuno di noi deve sentirsi parte di questo grave problema ed attivarsi anche col suo piccolo contributo, vista l’importanza di rimanere uniti nelle avversità».

