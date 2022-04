La Lube difende il tricolore:

«Il desiderio è di ripeterci

e tenere cucito al petto lo Scudetto»

VOLLEY - Domani alle 18 i campioni d’Italia esordiranno al PalaBarton di Perugia nella serie delle finali. Lo schiacciatore Marlon Yant: «Sono contento anche per la mia crescita personale. Voglio migliorarmi ogni giorno per diventare un grandissimo atleta»

30 Aprile 2022 - Ore 15:36 - caricamento letture

La Lube difende il tricolore con la certezza di essere già qualificata per la prossima Champions League. Domani, 1 maggio, alle 18 con diretta Rai Sport, i campioni d’Italia esordiranno al PalaBarton di Perugia nella serie delle finali scudetto contro i padroni di casa della Sir Safety Conad, mattatori della regular season e detentori della Coppa Italia. Cucinieri e Block Devils si giocheranno il titolo in una sfida al meglio delle cinque partite per la quarta volta consecutiva: nel 2017/18 la spuntarono gli umbri a gara5, nel 2018/19 Civitanova si riscattò con una rimonta pazzesca nella bella in trasferta. Dopo il torneo annullato con la Lube in vetta per l’emergenza sanitaria, nel 2020/21 i biancorossi sono riusciti nell’impresa di vincere in gara4 il sesto tricolore della loro storia, il secondo consecutivo. Tra i precedenti con la Sir in finale scudetto va ricordato poi il trionfo del club marchigiano in quattro match nell’annata 2013/14.

In giornata la Cucine Lube raggiungerà Perugia al termine di una seduta tecnica. Seppur non al 100% della forma, capitan Osmany Juantorena, assente per tutta la serie di semifinale per un problema alla spalla, ieri ha dichiarato in conferenza stampa che vuole dare il suo contributo nella resa dei conti con Perugia (leggi l’articolo). «Sono felice di essere di nuovo in finale – dichiara Marlon Yant, schiacciatore della Lube -. Il desiderio è di ripeterci e tenere cucito al petto lo scudetto. Conosciamo la forza di Perugia, ma anche il nostro è un team di qualità. Sarà una serie combattuta. Dopo una stagione così dura è importante essere arrivati fino in fondo, soprattutto dopo le prime due gare traumatiche in semifinale. Sono contento anche per la mia crescita personale. Voglio migliorarmi ogni giorno per diventare un grandissimo atleta, ma la strada è lunga e passa anche per sfide come quelle con la Sir». «Si ripete la finale dell’anno scorso – sono le parole di Dragan Travica, palleggiatore della Sir Perugia ed ex di turno -. Civitanova è in forma e lo ha confermato recuperando la serie con Trento. Hanno dimostrato grande qualità tecnica, grande confidenza e grande tenuta mentale perché, sotto 0-2, avere la forza di ribaltare la serie contro un avversario del genere è tanta roba. Sarà una finale di altissimo livello come è giusto che sia dopo due semifinali spettacolari. Noi dobbiamo ricaricare le pile, perché di pile ne abbiamo usate tante negli ultimi giorni, e prepararci al meglio per la battaglia sportiva».

