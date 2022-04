Finale scudetto, Juantorena:

«Non sono al 100% ma sto meglio

Sarà una grande battaglia sportiva»

VOLLEY - Conferenza di presentazione della serie decisiva per l'assegnazione del tricolore, il capitano della Lube protagonista assieme a coach Chicco Blengini, che dichiara: «Dovremo guardare a ogni singola partita usando tutte le risorse della squadra perché il valore di Perugia lo impone»

29 Aprile 2022 - Ore 17:01

La difesa del tricolore sta per vivere le giornate più intense. Oggi è andata in scena la conferenza stampa online di presentazione delle finali scudetto della SuperLega. La Lube ha partecipato con l’allenatore Gianlorenzo Blengini e il capitano Osmany Juantorena. Dopo il saluto dei presidenti di Lucio Igino Zanon di Valgiurata (Credem Banca), di Giuseppe Manfredi (Federazione italiana pallavolo) e di Massimo Righi (Lega pallavolo Serie A), il tecnico e lo schiacciatore dei campioni d’Italia, alternandosi con Nikola Grbic, coach dei Block Devils, e Wilfredo Leon, capitano degli umbri, hanno parlato della serie al meglio dei cinque match che si aprirà domenica 1 maggio (alle 18) al PalaBarton di Perugia.

«Le semifinali appena concluse – afferma Chicco Blengini – hanno dimostrato la forza di volontà e la tenacia di Civitanova e Perugia. Ci aspettiamo una serie dura con la squadra che ha dominato la regular season, d’altronde è la resa dei conti del campionato italiano. Dovremo guardare a ogni singola partita usando tutte le risorse della squadra perché il valore dell’avversario lo impone».

«Per me è stata un’annata difficile – dichiara Osmany Juantorena -. A lungo non ho potuto fornire il mio contributo alla squadra. Ho vissuto un’esperienza diversa cercando di aiutare i compagni con il mio tifo. Non sono al 100%, ma sto meglio e ora spero di dare il mio supporto anche in campo. Sono contento per la reazione dei ragazzi dopo i due stop contro Trento, che giocava molto bene. Probabilmente è stata la semifinale più sofferta di sempre. Ora testa alla finale. Non scopriamo oggi la forza di Perugia che ha tanti campioni, una panchina lunga e ha avuto la forza di ribaltare la serie con Modena vincendo due volte al PalaPanini e trionfando nella bella. Ce la giocheremo, nessuna delle due squadre vorrà mollare, mi aspetto una grande battaglia sportiva».

