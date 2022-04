Chiodera va in pensione,

commozione alla cerimonia

Corsi: «Impegno e capacità»

MACERATA - Il saluto al primario di Malattie infettive. L'assessore regionale Saltamartini: «Come Garibaldi per lo spirito di servizio, poi da evidenziare la grande professionalità dimostrata in questi anni in ospedale»

29 Aprile 2022

di Luca Patrassi (foto di Fabio Falcioni)



L’applauso dei colleghi medici al suo ingresso questa mattina nella sala biblioteca dell’ospedale lo aveva un po’ colto di sorpresa ed imbarazzato, lui, Alessandro Chiodera, alla fine della cerimonia organizzata per il suo pensionamento, è apparso visibilmente commosso.

Del resto i lunghi anni di silenzioso e professionale impegno – così è stato dipinto – non sono passati invano nella sanità maceratese e nel reparto di Malattie Infettive che ha a lungo guidato, dopo esservi arrivato, nel lontano 4 settembre del 2001, come ha ricordato la direttrice di Area Vasta 3, Daniela Corsi.

«Ringrazio profondamente per l’amicizia e per la comprensione. Me ne vado – ha detto Chiodera – spero molto che il reparto di Malattie Infettive possa rinascere, tornare come era prima, quello di venti anni fa».

Targa ricordo per Chiodera ed a consegnarla è stata la dottoressa più giovane tra i presenti, la nefrologa Federica Giunta. «Questo saluto di oggi – ha detto la direttrice Corsi – vuol essere la manifestazione di affetto di tutta l’Area Vasta 3 per te Alessandro, ti do del tu perchè siamo colleghi, per l’impegno e la professionalità mostrati in tutto questo periodo e in particolare durante il Covid, anche per la gestione del Covid Hospital. Un riconoscimento importante alla tua professionalità».

Parole di ringraziamento espresse anche dal direttore sanitario Carlo Di Falco ed infine dall’assessore regionale Filippo Saltamartini che ha paragonato Chiodera a Garibaldi per lo spirito di servizio: «Il solo fatto che sia unanime da parte dei suoi colleghi il riconoscimento alla professionalità già dice quale sia la sua caratura, lei, dottor Chiodera, rappresenta il modello del dirigente pubblico, capace di organizzare senza chiedere aumenti di risorse in un momento difficile per il Paese». Il prossimo 6 maggio, altra cerimonia per un pensionamento a San Severino, per il saluto alla dottoressa Benedetta Ferretti che ha guidato il servizio di Oncologia.

