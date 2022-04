Di Francesco trascina l’Aurora,

Abbrunzo stende il Trodica

e regala il derby al Potenza Picena

PROMOZIONE - IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - L'attaccante biancorosso è decisivo a Castignano e rimette i suoi in corsa per un posto playoff. Al San Francesco il bomber giallorosso segna nel secondo tempo, nella partita più sentita dalla tifoseria. Vince anche la Cluentina, che vede la salvezza diretta

17 Aprile 2022 - Ore 12:11 - caricamento letture

di Michele Carbonari

La Pasqua regala l’ennesima gioia stagionale al Chiesanuova.

La capolista del girone B, nonostante qualche difficoltà di troppo, si conferma rullo compressore in casa: stavolta a cadere, in pieno recupero, è la Futura 96, per 3 a 2 (leggi l’articolo). Un altro mattoncino per raggiungere l’Eccellenza. Sono sempre otto, infatti, i punti di vantaggio sul Monturano Campiglione, capace di espugnare il Polisportivo ed infliggere la seconda sconfitta a mister Vagnoni da quando siede sulla panchina della Civitanovese (il primo ko proprio all’esordio, nella partita di andata). I fermani ipotecano il successo già nella prima mezz’ora, segnando i due gol vittoria e colpendo altrettanti pali (leggi l’articolo). Vana la reazione dei rossoblu, che vengono scavalcati in classifica dalla Maceratese, corsara in rimonta a Monticelli (leggi l’articolo). I biancorossi sono dunque la terza forza del torneo. Si riporta in carreggiata per i playoff anche l’Aurora Treia, in seguito al blitz di misura a Castignano: capitan Di Francesco (azione personale) torna a far esultare i suoi dopo quasi un mese dall’ultimo successo (Salvati colpisce anche un legno).

Avvincente più sugli spalti che sul rettangolo di gioco il derby del “San Francesco” fra Trodica e Potenza Picena: il bomber Abbrunzo, nella ripresa, regala la vittoria ai tifosi giallorossi. Entrambe le squadre sono a metà classifica, come la Cluentina e il Corridonia. I biancorossi di Canesin battono 2 a 1 in rimonta il Portorecanati (appesa ad un filo la permanenza in categoria): decisiva la doppietta di rapina di Monserrat, dopo il vantaggio orange firmato da Durazzi. I rossoverdi di Ciocci, invece, incappano in una sonora sconfitta a Centobuchi contro l’Atletico. Ad inizio secondo tempo Ribichini sbaglia il rigore del 2 a 2, poi i blackout (i padroni di casa vincono 7 a 1). Pesante ko anche quello rimediato fra le mura amiche dal Montecosaro, penultimo in classifica: la Palmense cala il poker.

La top 11 (3-4-3): Cartechini (Aurora Treia); Squarcia (Cluentina), Lapi (Maceratese), Iommi (Chiesanuova); Ripa (Maceratese), Nardacchione (Potenza Picena), Campana (Chiesanuova), Durazzi (Portorecanati); Di Francesco (Aurora Treia), Abbrunzo (Potenza Picena), Monserrat (Cluentina). All.: Santoni (Potenza Picena).

Il personaggio della settimana: Luigi Pio Abbrunzo (Potenza Picena). L’attaccante giallorosso decide il derby di Trodica, freddo a superare Zoldi su un lancio lungo a scavalcare la difesa locale. Un gol che regala sia la salvezza che la gioia ai tanti tifosi giallorossi presenti al “San Francesco”.

PROMOZIONE – GIRONE B (nona giornata di ritorno):

Monticelli – Maceratese 2-3

Civitanovese – Monturano Campiglione 1-2

Cluentina – Portorecanati 2-1

Monterubbianese – Centobuchi 3-0

Atletico Centobuchi – Corrionia 7-1

Castignano – Aurora Treia 0-1

Chiesanuova – Futura 96 3-2

Montecosaro – Palmense 0-4

Trodica – Potenza Picena 0-1

CLASSIFICA: Chiesanuova 61, Monturano Campiglione 53, Maceratese 49, Civitanovese 47, Futura 96 e Monterubbianese 43, Aurora Treia 42, Trodica 35, Potenza Picena 44, Corridonia e Cluentina 32, Monticelli e Palmense 31, Atletico Centobuchi 29, Castignano 26, Portorecanati 16, Montecosaro 14, Centobuchi 12.

