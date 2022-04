Monturano espugna il Polisportivo,

Civitanovese scivola al quarto posto

Tafferugli a fine partita

PROMOZIONE - I rossoblu cadono 2 a 1 di fronte al proprio pubblico, vano il rigore di Di Benedetto. I fermani ipotecano il successo già nel primo tempo e consolidano il secondo posto.

di Andrea Cesca

Il Monturano Campiglione espugna il Polisportivo di Civitanova e consolida la seconda posizione di classifica, nel girone B di Promozione. Ottimo il primo tempo disputato dalla squadra di mister Bugiardini che trova per due volte la via della rete e colpisce due legni. La grande generosità messa in campo dalla Civitanovese nella ripresa (spezzettata) non è sufficiente per agguantare quanto meno il pareggio, Balloni colpisce un palo, al resto ci pensa il portiere Renzi. Due a uno il risultato finale per la squadra del fermano grazie ai gol di Mastrillo e Moretti, di Di Benedetto su calcio di rigore la rete dei locali. La vittoria della Maceratese sul campo del Monticelli fa perdere ai rossoblù anche la terza posizione. Per la Civitanovese targata Vagnoni si tratta della seconda sconfitta, la prima proprio nella partita di andata all’esordio.

A fine partita tafferugli nel piazzale dello stadio. Qualche tifoso locale è venuto alle mani con gli ospiti che stavano facendo festa. La situazione è comunque sotto controllo, grazie all’intervento di carabinieri e polizia locale presenti sul posto, che hanno separato i due gruppi.

La cronaca. Al Polisportivo di Civitanova si disputa il big match della 26esima giornata di campionato (Promozione girone B) ed è giornata rossoblu, in palio c’è la seconda posizione. Nella gara di andata, che ha segnato il debutto di Roberto Vagnoni sulla panchina della Civitanovese, il Monturano Campiglione si impose per 1 a 0 con rete di Domi. Da quella data, era il 6 novembre, è iniziata la scalata ai vertici della classifica di Visciano e compagni, unica defezione la sconfitta di Chiesanuova sul campo della capolista. I padroni di casa sono reduci da un tris di vittorie. La Monturanese si presenta sul rettangolo di gioco con una maglietta bianca con impressa la foto di Candido Pierleoni, il preparatore dei portieri scomparso a causa di un malore nelle scorse settimane.

L’equilibrio delle battute iniziali viene spezzato al 10’ dal gol di tacco di Mastrillo su assist di Moretti, 0 a 1. I padroni di casa accusano il colpo, al 14’ il sinistro di Muzi si stampa sul palo. La Civitanovese barcolla pericolosamente e al 18’ subisce il raddoppio di Moretti su assist di Santarelli, 0 a 2. Roberto Vagnoni dalla panchina chiama due sostituzioni: fuori Perfetti e Rossini, dentro Di Benedetto e Marini, ma è il Monturano Campiglione ad andare nuovamente vicino alla segnatura con un calcio di punizione di Finucci che si stampa sul palo. Mastrillo sfiora in tris, alla mezzora esatta Vagnoni chiama il terzo cambio, dentro Gragnoli autore di due gol ultime due partite per Russo. Un minuto dopo Monti sbaglia l’uscita, Alessandroni salva su Moretti. Il Monturano Campiglione va nuovamente vicino alla terza segnatura con Domi lanciato in contropiede da Islami, Monti si riscatta con una grande parata. La Civitanovese riesce a riaprire la partita al 36’ con Di Benedetto su calcio di rigore assegnato dall’arbitro per un fallo di Morelli sullo stesso numero 16 rossoblù, il tiro dagli undici metri spiazza Renzi, 1 a 2. Prima del riposo Mastrillo va ancora vicino al gol, poi è Balloni a sfiorare la traversa con un destro da fuori area.

La Civitanovese torna per prima sul terreno di gioco ad inizio ripresa, vogliosa di riscatto. Dopo un destro di Marini di poco fuori un gran tiro di Balloni colpisce il palo, poi Renzi sventa il colpo di testa di Alessandroni sulla ribattuta. Il Monturano Campiglione costretto nella propria metà campo è pericolosissimo al 65’ con Mastrillo, para Monti. Sul proseguimento dell’azione lo stesso Mastrillo non inquadra lo specchio della porta. Gli ospiti perdono per infortunio Domi, il giocatore deve lasciare il campo in barella, sulle prime viene chiesto l’intervento dell’ambulanza, ma non serve. La Civitanovese costringe gli ospiti nella propria metà campo per lunghi tratti, Balloni all’85’ incrocia i pugni di Renzi. Gli ospiti si difendono con ordine, il risultato non cambia, la squadra di Bugiardini corre a fare festa sotto ai propri tifosi. Il Monturano Campiglione dopo aver vinto all’Helvia Recina di Macerata si conferma bestia nera della Civitanovese.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (3-5-2): Monti; Alessandroni, Rossini (20’ pt Marini), Smerilli; Balloni, Gesuè (66’ Cordoba), Visciano, Perfetti (20’ pt Di Benedetto), Ruggeri; Chornopyshchuk (32’ st Carissimi), Russo (30’ pt. Gragnoli). A disp. Lanari, Foresi, Impallari, Salvucci. All. Vagnoni.

MONTURANO CAMPIGLIONE (4-4-2): Renzi; Malaigia, Morelli, Finucci, Muzi (41’ st Quadrini); Islami, Petruzzelli, Santarelli (34’ st Di Deonato), Domi (25’ st Babucci); Moretti, Mastrillo. A disp. Pazzi, Venanzi, Cipolletti, Detto, Ferracuti, Rastelli. All. Bugiardini.

TERNA ARBITRALE: Giorgiani di Pesaro (Morganti di Ascoli Piceno e Illuminati di Macerata)

RETI: pt. 10’ Mastrillo (MC), 19’ Moretti (MC), 37’ rig. Di Benedetto (C)

NOTE: spettatori 400 circa. Ammoniti Visciano, Muzi, Marini, Petruzzelli, Moretti. Calci d’angolo 5 a 3. Recupero 7’ (pt. 1’ + st. 6’).

