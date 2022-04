Campana suona due volte,

Iommi segna nel finale:

Chiesanuova vede l’Eccellenza

PROMOZIONE - Il centrocampista realizza una doppietta nel 3 a 2 contro la Futura 96, stesa in pieno recupero dal terzino sinistro. La capolista guidata da Migliorelli resta a più otto sul Monturano Campiglione

16 Aprile 2022 - Ore 19:41 - caricamento letture

Grazie ad un pirotecnico 3 a 2 il Chiesanuova conquista l’11esima vittoria, su 13 incontri, al comunale “Sandro Ultimi” (più i due pareggi con Trodica e Monturano Campiglione). Una vittoria sofferta contro una delle migliori formazioni viste a Chiesanuova, la Futura 96, che all’andata costrinse la capolista biancorossa alla prima sconfitta. Una vittoria al cardiopalma per i non deboli di cuore, cinque reti, una traversa e molte palle gol sciupate da entrambe le parti. I ragazzi di Migliorelli volano a quota 61, otto lunghezze in più sul Monturano Campiglione, corsaro a Civitanova.

La cronaca. Partono bene gli ospiti. Già al 3’ si fanno pericolosi con Cingolani che solo davanti a Carnevali spara alto. Due giri di lancette più tardi, in mischia, un giocatore fermano calcia a botta sicura, ma il portiere biancorosso si supera con una “smanacciata”. la Futura 96 protesta perché il pallone sembra aver superato la linea di porta, ma l’assistente fa segno di proseguire. Al 9’ proteste del Chiesanuova per un calcio di rigore non concesso su un dubbio fallo su Alessandro Mongiello.

Al 17’ i biancorossi passano in vantaggio: su un traversone dalla sinistra di Carlo Mongiello, Campana colpisce di testa ed insacca con un’incertezza di Bonifazi. Al 41’ il Chiesanuova sfiora il raddoppio, con un gran tiro da fuori di Carlo Mongiello, che sfiora la traversa. Al 45’ gli ospiti pervengono al pareggio con il bomber Cingolani, bravo a battere Carnevali per l’1-1. Nella ripresa, al 47’, protestano i padroni di casa per un fallo non rilevato su Campana, i giocatori si fermano, Cingolani è bravo a scattare in area e depositare il gol del vantaggio della Futura 96. Al 54’ il Chiesanuova si riporta in parità con la doppietta di Campana, che dall’interno dell’area piccola riesce a siglare il gol del 2-2. Partita sempre in bilico, con continui capovolgimenti di fronte. Al 70’ i biancorossi sfiorano il gol del 3-2 con il neo entrato Cesaretti, che solo davanti a Bonifazi manca incredibilmente il vantaggio. Al 90’ occasionissima della capolista: tiro di Cesaretti, Bonifazi compie il miracolo deviando sul palo. Al 93’ ancora il Chiesanuovaa sfiora il 3-2 con Morettini, ma Bonifazi si supera in corner. Proprio allo scadere, su corner di Carlo Mongiello, Iommi colpisce sul primo palo, siglando il gol della vittoria e facendo esplodere i tifosi biancorossi.

Il tabellino:

CHIESANUOVA: Carnevali, Rapaccini (64’ Pierantonelli), Iommi, Campana, Ortolani, Monteneri, Mongiello A (64’ Pasqui), Bonifazi, Rodriguez (56’ Morettini), Mongiello C, Gonzales (56’ Cesaretti). A disposizione: Pedol, Rango, Tanoni, Marinangeli, Forconi. All. Migliorelli.

FUTURA 96: Bonifazi, Santarelli, Gentile (83’ Rosettani), Conti, Smerilli, Gobbi, Capiato, Murazzo, Cingolani R (80’ Pelliccetti), Marozzi (72’ Mannozzi), Cingolani A. (80’ Folloussa). A disposizione: Verone, Monti, Gentili, Nepi, Mureni. All. Cuccù.

TERNA ARBITRALE: Curia Ascoli Piceno (Baldisseri di Pesaro – Rinaldi di Macerata)

RETI: 17’ Campana, 45’ Cingolani, 47’ Cingolani, 54’ Campana, 94’ Iommi

NOTE: ammoniti: Iommi, Campana, Ortolani. Angoli: 6 – 3. Recupero: 6′ (2’+4′)

