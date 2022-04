«Pista da sci a Macerata? Un’opera assurda

Il Pnrr sia usato per le vere priorità»

INTERVENTO di Sandro Bisonni di Europa Verde: «Lancio un appello alle vere forze di minoranza affinché si oppongano ad un progetto di cui nessuno sente la necessità»

15 Aprile 2022 - Ore 14:15 - caricamento letture

«I soldi pubblici del Pnrr dovrebbero essere spesi per le vere priorità del territorio e non opere assurde come quella di una pista da sci in materiale plastico a Macerata». E’ molto netta la posizione dell’ex consigliere regionale Sandro Bisonni di Europa Verde in merito alla proposta del Pd e dell’attuale maggioranza comunale di realizzare una pista da sci in sintetico a Macerata.

«Un’amministrazione diligente – continua Bisonni – non dovrebbe solo limitarsi a cercare di accaparrarsi risorse economiche, frutto alla fine delle tasse dei contribuenti, ma dovrebbe anche preoccuparsi di destinare le risorse ottenute alle vere necessità del territorio. Una pista da sci a Macerata è disomogenea con la vocazione turistica della città e nel medio-lungo periodo, passata la moda, costituirà un problema per i costi di gestione e di manutenzione»

Le perplessità riguardano infatti anche altri aspetti: «Senza contare che gli sci con il tempo provocheranno un’usura dei materiali plastici che porteranno inevitabilmente al rilascio di micro particelle che andranno ad impattare nell’aria, nel suolo e infine nell’acqua. Siamo pieni di plastica e di certo non sentiamo la necessità di ricoprire centinaia di metri quadrati con tale materiale».

Infine l’ex consigliere regionale lancia un appello alle forze di minoranza: «Lancio un appello alle vere forze di minoranza affinché si oppongano ad un’opera di cui nessuno sente la necessità; ci si concentri piuttosto nel tentare di dare risposte ai cittadini che versano in mille difficoltà derivanti dall’aumento incontrollato del costo della vita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA