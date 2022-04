Pantone 18 gol e capocannoniere,

ma Portorecanati a rischio retrocessione

Goleada del Trodica

PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Il capitano orange a segno nell'1 a 1 contro il Monticelli, la squadra non riesce ad uscire dalle sabbie mobili della classifica. I biancocelesti di Martinelli straripanti a Centobuchi: a segno Cuccù (doppietta), Badiali, Bucchi e Canuti

11 Aprile 2022 - Ore 10:58 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Il Chiesanuova vola verso l’Eccellenza.

Al termine dell’ottava giornata di ritorno del girone B di Promozione, forti della vittoria all’inglese a Montecosaro (leggi l’articolo), i biancorossi di Migliorelli vantano ben otto punti di vantaggio sul Monturano Campiglione, imbrigliato ottimamente dalla Cluentina, che non ha lasciato varchi alla seconda forza del torneo e ha così mosso la classifica per allontanarsi dalla zona playout, distante però una sola lunghezza. I fermani sabato prossimo saranno ad un bivio: al Polisportivo affronteranno la Civitanovese, dietro di soli tre punti e che nel weekend appena trascorso ha calato il tris in rimonta a Treia contro l’Aurora (leggi l’articolo). In scia anche la Maceratese, che batte all’inglese all’Helvia Recina un giovane Potenza Picena con il minimo sforzo (leggi l’articolo). I ragazzi di Trillini restano in agguato, pronti ad approfittare dello scontro diretto fra le due avanti in classifica.

Non fa sconti invece il Trodica, che mostra la manita in trasferta al Centobuchi fanalino di coda: a segno Cuccù (doppietta), Badiali, Bucchi e Canuti (al primo centro in prima squadra). I biancocelesti di Martinelli hanno quasi archiviato il discorso salvezza e nutrono qualche speranza playoff, ma non dovranno sbagliare un colpo. Chi deve ancora deve lottare per guadagnare la permanenza in categoria è il Portorecanati, che non riesce ad andare oltre l’1 a 1 casalingo contro il Monticelli: non basta il 18esimo sigillo stagionale di capitan Pantone, di testa sul cross di Angelici nel primo tempo. Sconfitta indolore per il Corridonia: il Castignano espugna di misura il Martini.

La top 11 (4-3-3): Mari (Montecosaro); Smerilli (Civitanovese), Squarcia (Cluentina), Acuti (Corridonia), Iommi (Chiesanuova); Canuti (Trodica), Perfetti (Civitanovese), Pantone (Portorecanati); Diemè (Maceratese), Tittarelli (Maceratese), C. Mongiello (Chiesanuova). All.: Martinelli (Trodica).

Il personaggio della settimana: Marco Pantone (Portorecanati). Il capitano orange mette a segno il 18esimo gol stagionale, sui 24 totali della squadra, confermandosi capocannoniere del girone B. Mister Ciccarelli si affida alle giocate dell’uomo simbolo per alimentare le speranze salvezza.

PROMOZIONE – GIRONE B (ottava giornata di ritorno):

Corridonia – Castignano 0-1

Futura 96 – Monterubbianese 2-2

Aurora Treia – Civitanovese 1-3

Centobuchi – Trodica 0-5

Montecosaro – Chiesanuova 0-2

Monturano Campiglione – Cluentina 0-0

Palmense – Atletico Centobuchi 2-2

Portorecanati – Monticelli 1-1

Maceratese – Potenza Picena 2-0

CLASSIFICA: Chiesanuova 58, Monturano Campiglione 50, Civitanovese 47, Maceratese 46, Futura 96 43, Monterubbianese 40, Aurora Treia 39, Trodica 35, Corridonia 32, Potenza Picena e Monticelli 31, Cluentina 29, Palmense 28, Atletico Centobuchi e Castignano 26, Portorecanati 16, Montecosaro 14, Centobuchi 12.

