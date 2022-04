La Civitanovese non si ferma più:

rimonta l’Aurora Treia

e ora vuole il secondo posto

PROMOZIONE - Russo, Chornopyshchuk e Balloni calano il tris nella ripresa, dopo il vantaggio nel primo tempo di capitan Di Francesco. I rossoblu di Vagnoni consolidano il terzo posto e sabato prossimo al Polisportivo ospiteranno il Monturano Campiglione, seconda forza del torneo distante soli tre punti

9 Aprile 2022 - Ore 19:10

La Civitanovese espugna il Leonardo Capponi di Treia con un netto 3-1 in rimonta. I ragazzi di Vagnoni consolidano il terzo posto nel girone B di Promozione, grazie ai 47 punti, e avvicinano la seconda piazza del Monturano Campiglione, ora distante solo tre lunghezze e sabato prossimo avversario proprio al Polisportivo (fischio d’inizio alle 15).

I biancorossi locali, invece, si allontanano sempre più dalle zone nobili della graduatoria e ora inseguono i playoff con un ritardo di quattro punti (Futura 96 e Maceratese, in campo domani contro il Potenza Picena, sono appaiate a 43). L’occasione del riscatto nel futuro weekend a Castignano. La cronaca. Primo tempo da incubo per i rossoblu, che creano sei palle gol, in particolare con Chornopyshchuk a cui si accodano Balloni e Russo. Nell’unica occasione locale, con una magia, Di Francesco segna un gran gol e permette ai suoi di chiudere il primo in vantaggio. Nella ripresa i ragazzi di Vagnoni entrano determinati e nel giro di un quarto d’ora ribaltano il risultato: all’11’ con Russo e quattro giri di lancette dopo con l’ex di turno Chornopyshchuk, che riscatta gli errori del primo tempo. Di lì in poi la Civitanovese amministra senza grandi sofferenze, fino al 38′, quando Balloni in contropiede sigilla il 3-1. A quel punto spazi aperti per Gragnoli e Cordoba che avrebbero potuto infliggere ai locali una punizione più severa.

Il tabellino:

AURORA TREIA: Cartechini, Fratini, Mengoni, Kakuli (25′ s.t. Raponi), Tordini (25′ s.t. Kheder), Palazzetti, Gobbi (40′ s.t. Governatori), Panichelli, Salvati, Capponi (13′ s.t. Castelli), Di Francesco. A disp.: Giustozzi, Staffolani, Frascarelli, Palombari, Prioglio. All.: Passarini.

CIVITANOVESE: Monti, Smerilli, Ruggeri, Alessandroni, Visciano, Balloni, Salvucci (46′ p.t. Marini), Perfetti, Chornopyshchuk (32′ s.t. Gragnoli), Di Benedetto (28′ s.t. Cordoba), Russo (21′ s.t. Mariani). A disp.: Lanari, Carissimi, Foresi, Rossini, Niane. All.: Vagnoni.

TERNA ARBITRALE: Traini di San Benedetto (Gasparini di Macerata – Fetai di Macerata)

RETI: 27′ p.t. Di Francesco, 11′ s.t. Russo, 18′ s.t. Chornopyshchuk, 38′ s.t. Balloni

NOTE: ammoniti: Alessandroni, Balloni, Salvati, Kakuli, Panichelli, Passarini.

