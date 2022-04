Elogio ai vincisgrassi,

ambasciatori della “maceratesità”

in Europa (Foto)

MACERATA - Il nostro piatto tipico, da ieri entrato a fare parte dei quattro italiani riconosciuti dall'Ue, è stato celebrato oggi pomeriggio nella sala Cesanelli dello Sferisterio da tutti i promotori: «Il gioco di squadra ha portato a questi risultati». Vetrine per il capoluogo a Tipicità e alla Bit di Milano

La “sala Cesanelli” dello Sferisterio, magnificamente arricchita dalle opere di Raffaello, ha fatto da degna cornice questo pomeriggio al riconoscimento, da parte dell’Europa, per un piatto storico della tradizione maceratese come i vincisgrassi” che hanno ottenuto l’imprimatur di “Specialità tradizionale garantita”. Il quarto piatto italiano riconosciuto con il marchio di qualità dell’Unione Europea dopo la pizza, la mozzarella e l’amatriciana (leggi l’articolo).

Quindi sono stati festeggiati i vincisgrassi ma anche la “maceratesità” che, facendo gioco di squadra, ha avuto un grande successo.

E questo lo hanno riconosciuto tutte le autorità e personalità che hanno presenziato all’evento a cominciare dal console generale d’Italia a Montreal, Silvia Costantini, la quale si è vivamente complimentata con quanti hanno portato al successo i vincisgrassi.

«La sinergia e l’amore per il nostro territorio ci hanno permesso di poter festeggiare un altro successo per far conoscere Macerata, la provincia e la regione oltre i nostri confini», ha detto Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata e presidente della Provincia. Sono intervenuti anche la consigliera regionale Anna Menghi e gli assessori comunali Laura Laviano e Riccardo Sacchi. «Il gioco di squadra ha portato a questi risultati» è stato il leitmotiv.

Si sono susseguiti poi gli interventi di Massimiliano Polacco, membro di Giunta della Camera di commercio delle Marche, del rettore dell’Università di Macerata Francesco Adornato, del direttore del corso di scienze gastronomiche dell’Università di Camerino Gianni Sagratini, che ha portato il saluto del rettore, del delegato dell’Accademia italiana della cucina, Ugo Bellesi, che su Cronache Maceratesi aveva lanciato l’argomento, della dirigente scolastica dell’Istituto professionale alberghiero di Cingoli, Antonella Canova.

Tutti gli interventi sono stati abilmente coordinati e presentati dal direttore di Tipicità Angelo Serri che poi ha ceduto la parola alla presidente dell’Associazione cuochi maceratesi “Antonio Nebbia” Iginia Carducci che ha ripercorso l’iter che ha portato al riconoscimento del titolo “Sgt” per i “vincisgrassi alla maceratese”. La sorella Letizia Carducci ha invece spiegato tutte le difficoltà e gli ostacoli incontrati per sintetizzare in una ricetta la complessità dei profumi e degli ingredienti dei vincisgrassi. Per determinare le caratteristiche organolettiche e nutrizionali è stato fondamentale il contributo dell’Università di Camerino mentre per studiare gli aspetti economici dell’impatto della nuova Stg sul territorio è risultato prezioso il lavoro svolto dall’Università di Macerata.

Al termine alcuni docenti della Scuola alberghiera di Cingoli e alcuni cuochi dell’Associazione “Antonio Nebbia” hanno presentato, descrivendoli dettagliatamente, tutti gli ingredienti facenti parte della ricetta precisa dei “vincisgrassi alla maceratese” (sette strati di sfoglie di pasta all’uovo, alternate a sugo ricco di carni, di animali da cortile e loro frattaglie, di maiale e vitello, con besciamella, formaggio grattugiato e vino cotto) mentre il professor Marcello Stefano, sempre dell’istituto professionale alberghiero di Cingoli, ha mostrato in sala la pentola in cui era stato preparato il sugo dei vincigrassi, facendone apprezzare tutti i profumi.

La manifestazione si è conclusa con la degustazione, da parte di tutti i presenti, di uno “scacco” di vincigrassi.

Sono così tornati gli appuntamenti di promozione turistica in presenza e Macerata, che da oggi è protagonista con un desk apposito all’interno di Tipicità Festival (leggi l’articolo) e parteciperà alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

«Macerata, anche in questa occasione, promuove le proprie eccellenze e unicità e grazie a Tipicità Festival e alla Bit di Milano si proietta all’interno di un panorama che va oltre i confini nazionali e guarda all’Europa; a tale proposito siamo davvero orgogliosi e soddisfatti del riconoscimento Stg ottenuto dai vincisgrassi alla maceratese che ci permetterà di valorizzare al meglio il piatto tipico della nostra tradizione ma, più in generale, la città» ha detto il sindaco Sandro Parcaroli.

Il Comune di Macerata ha uno stand apposito all’interno del Fermo Forum da oggi al 4 aprile; i visitatori potranno conoscere le bellezze storiche, culturali, architettoniche ed enogastronomiche della città.

Il sindaco Sandro Parcaroli, insieme all’assessore al Turismo e allo Sport Riccardo Sacchi, sarà presente inoltre, domenica 10 aprile, alla Bit di Milano. In questa occasione l’amministrazione, alle 14, presenterà i Campionati Assoluti di Scherma Paralimpica che fanno parte del programma di eventi che celebrano “Macerata Città Europea dello Sport 2022”. Alle 15, sempre nel salone milanese, sarà presentato il progetto di promozione turistica dell’intera provincia, MaMa Marca Maceratese. Martedì 12, sempre alla Bit di Milano, alle 12, l’assessore alle Attività Produttive Laura Laviano parteciperà, insieme alla Regione Marche, all’evento di lancio del Grand Tour delle Marche 2022 e di Tipicità Evo.

