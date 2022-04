Sangiovanni in concerto a Morrovalle

L'APPUNTAMENTO all’Arena San Francesco il prossimo 14 luglio

1 Aprile 2022 - Ore 11:48 - caricamento letture

Farà tappa anche a Morrovalle (unica data marchigiana) il tour di Sangiovanni, che il prossimo 14 luglio si esibirà all’Arena San Francesco. Il “Cadere Volare Live 2022” sarà l’occasione per l’artista di presentare il suo primo album in uscita venerdì 8 aprile, “Cadere Volare”, in uscita per Sugar. L’evento è organizzato da Eclissi Eventi in collaborazione con il Comune di Morrovalle.

«Forti dell’esperienza del Morro Festival dello scorso anno, che ha avuto un grande successo, abbiamo voluto muoverci in vista dell’estate 2022 puntando su un artista che è molto amato soprattutto dai giovani e giovanissimi – affermano Valentina Salvucci, assessore alla cultura, e Desireé Lupi, consigliere comunale con delega agli eventi – . Sangiovanni ha fatto cantare e ballare tutta Italia con la sua “Malibù”, è uno degli artisti emergenti più amati dal pubblico per cui quando ci è stato proposto di ospitare l’unica data nelle Marche del suo tour non abbiamo esitato. Ci prepariamo ad accogliere pubblico da tutta la regione e anche in quelle circostanti, visto che il suo tour non prevede date in Umbria ed Abruzzo: sarà una grande occasione anche per far conoscere le nostre eccellenze e il nostro territorio a tutto tondo».

«La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza – dice Sangiovanni presentando il suo tour – io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza». Ed è un modo che ha raggiunto risultati straordinari, che lo hanno consacrato artista rivelazione: 18 dischi di platino e tre oro, oltre 100 milioni di streaming per la sua “Malibu”, che è stato il brano più ascoltato del 2021 sia su Spotify che su Apple Music e il video più visto del 2021 su Vevo. Record anche su Tik Tok: due brani di Sangiovanni, “Malibu” e “Lady”, sono infatti nella Top 5 assoluta di creazioni dell’anno.

Giovanni Pietro Damian, classe 2003, è originario di Vicenza e sbarca nel mondo della musica passando da “Amici di Maria De Filippi”, chiudendo al secondo posto nell’edizione 2021. Durante la partecipazione ad Amici, Sangiovanni ha pubblicato i singoli “Lady”, “Tutta la notte” e “Hype”, che lo fanno già entrare nelle playlist di tutta Italia, ma è con “Malibù”, pubblicata il 17 maggio 2021, che la sua carriera fa boom. Cavalcando l’onda del grande successo dei suoi primi lavori, sbarca anche al Festival di Sanremo, cui ha partecipato nell’edizione dello scorso febbraio con il brano “Farfalle”, piazzatosi al quinto posto. Le prevendite sono già aperte: costo del biglietto 39 euro compresi diritti di prevendita, con possibilità di acquisto presso punti vendita autorizzati e online sui circuiti Ciaotickets e Ticketone. Orario di inizio 21.30, apertura porte alle 19. Verrà messo a disposizione un servizio navetta andata e ritorno dalla stazione di Morrovalle a partire dalle ore 18 con un biglietto di 5 euro (gradita la prenotazione a mezzo Whatsapp al numero 320 2963645).

