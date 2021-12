Gioventù musicale di Camerino,

“Dulce in corde” ospite

della stagione concertistica

APPUNTAMENTO con il quartetto d'archi in programma domenica 5 dicembre alle 17,30 all’auditorium dell’Accademia Corelli

Si è tenuto lo scorso 28 novembre un bellissimo concerto con i giovani musicisti del Mestizo Quartet, un ensemble di sassofoni che ha letteralmente entusiasmato la platea dell’Accademia della Musica Corelli di Camerino. Inserito nell’ambito della 51ª Stagione Concertistica della Gioventù Musicale, la formazione ha deliziato il pubblico con brani della tradizione Klezmer arricchiti da alcune perle quali la Suite Hellénique di Pedro Iturralde e i tre Preludi di George Gershwin. La rassegna della Gmi proseguirà domenica prossima 5 dicembre, sempre alle 17,30 all’auditorium dell’Accademia Corelli, con il quartetto d’archi Dulce in corde, formato dalle violiniste Da Won Ghang e Marina del Fava, la violista Elisa Barsella e la violoncellista Rachele Nucci. Il significato letterale “dolcezza nel cuore”, gioca sull’equivoco dato dalla parola “corde” che appunto significa “cuore”, ma ricorda le corde degli strumenti. Dolcezza, quindi, del cuore che si riflette nella dolcezza del suono. Formatesi alla prestigiosa Accademia “W.Stauffer” di Cremona, nel 2020 il quartetto è stato selezionato per aderire alla rete “Le Dimore del Quartetto”, un’impresa culturale che sostiene i migliori ensemble cameristici nell’avvio alla carriera. Il programma del concerto prevede nella prima parte il Quartetto in sol maggiore K387 di Mozart e nella seconda il Quartetto in si minore op.50 n.1 di Prokofiev. Sostengono la 51ª Stagione Concertistica della GMI il Ministero della Cultura, la Regione Marche, il Comune di Camerino, l’Università di Camerino e la ditta Contram. I biglietti, dal costo di 10 € (intero) e 5 € per gli universitari, potranno essere acquistati direttamente sul luogo del concerto un’ora prima dell’inizio. Per gli under 18 l’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni: 338.3821153; 331.2233904; gmi_camerino@libero.it.

