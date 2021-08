Concerto per Amatrice,

l’orchestra Insieme per gli altri

dona strumenti alla scuola di musica

SOLIDARIETA' - Il complesso bandistico diretto dal maestro Andrea Mennichelli si è esibito di fronte ad un folto pubblico nel Cavea Grande Auditorium della città reatina colpita dal sisma. Prima del concerto consegna di una corona di fiori da parte del Comune di Civitanova

28 Agosto 2021

L’Orchestra di fiati “Insieme per gli Altri” diretta magistralmente dal direttore artistico maestro Andrea Mennichelli, di fronte ad un folto pubblico si è esibita l’altra sera nel Cavea Grande Auditorium di Amatrice a favore della cittadinanza della cittadina reatina colpita dal sisma.

Prima dell’esibizione si è tenuta una toccante cerimonia di deposizione di una corona offerta dal Comune di Civitanova durante la quale la prima tromba dell’Orchestra Francesco di Mauro ha suonato “Amazing Grace” (Grazia Incredibile) in ricordo delle vittime del sisma.

«L’amministrazione comunale di Amatrice – si legge in una nota – ringrazia l’Orchestra Fiati “Insieme per gli Altri” ed il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica che ha patrocinato l’evento, in quanto la musica è sempre un ottimo toccasana per l’anima. In particolare modo si ringrazia Francesco di Mauro per la creazione di questo meraviglioso progetto di solidarietà ed il direttivo dell’orchestra, Gianni Silvi presidente, Dario Matteucci vice presidente, Angelo Sopranzi ed il Direttore artistico Maestro Andrea Mennichelli».

Ottime le performance dei vari solisti dell’orchestra in particolar modo dei maestri Vincenzo De Angelis al sax soprano; Nazzareno Zacconi alla chitarra, Mirco Cingolani al clarinetto e di Dario Matteucci al basso elettrico ed un ringraziamento a tutti i componenti dell’Orchestra che con sacrificio e passione collaborano al progetto: Gianni Pierucci, Daniele Carotti, Filippo Forconi, Antonio Sileoni e Roberto Bronzi alla tromba; Tonio Cananà, Pietro Pietrani e Angelo Sopranzi al clarinetto; Diego Brocani basso elettrico, Paride Fiorani, Stefano Bartoloni, Cesare Bisconti e Nicola Mennichelli alle percussioni; Sergio Giuli e Francesco Carducci al sax baritono; Vanni Belfiore, Michele Mennichelli, Giampiero Ruggeri e Pietro Uncini al trombone/euphonium, Monica Noschese, Letizia Illuminati Letizia e Ugo Pio Migliozzi al sax contralto; Francesco Fratalocchi, Simone Tenerelli e Remigio Giannetti al sax tenore; TommasoGalassi alla fisarmonica e Massimiliano Mazzalupi alla cornamusa.

Al termine della serata il direttivo dell’Orchestra Fiati “Insieme per gli Altri” nella persona del presidente Gianni Silvi ha donato alla Banda Comunale di Amatrice degli strumenti per le attività inerenti la scuola della musica di Amatrice. Tutta questa beneficienza e servizio per la comunità non poteva esserci se non grazie alla sensibilità di alcune persone/imprenditori che attraverso le loro aziende hanno creduto, credono e crederanno in questo ambizioso progetto.

Si tratta dell’ingegner Gabriele Miccini della Giessegi di Appignano, di Luca Buldorini, ideatore del Centro Funerario Città di Macerata, di Stefano Parcaroli della Med Store computer di Macerata; di Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano, di Fabio Fiorani – F.I.N.A. di Appignano, di Pieluigi Giampieri della Giampieri di Appignano, di Gianluca Gasparrini Mondo Infissi di Appignano, di Sauro Carbonetti Sauro della Arredogiò di Appignano, dell’ingegner Juek Mosiewicz di Urbisaglia, di Angelo Calabrese di Civitanova delle Tenute la Murola di Urbisaglia, di Francesco Pellerino della Logichem di Appignano, di Enzo Marinacci delle Grafiche Fioroni di S.Elpidio a Mare, di Andrea Domizioli della Cooperativa Torquati di Piediripa di Macerata, di Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino, di Stelvio Lorenzetti della Algam Eko di Recanati, di Ferdinando Cavallini della Banca della Provincia di Macerata, di Torquato Marchesini di Loro Piceno e di Pietro Ciucciovè Vivaio Ciucciovè di Montecassiano.

«L’Orchestra fiati “Insieme per gli Altri” – commenta infine il direttivo dell’orchestra – ringrazia il Comune di Civitanova, la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche Maria Lina Vitturini, la presidente della Consulta Regionale per la disabilità Marzia Brandi e la consigliera regionale Anna Menghi, per la sensibilità verso al nostro progetto a favore di associazioni benefiche. Tutti gli altri eventi sono consultabili sulla nostra pagina facebook “Orchestra Fiati Insieme per gli Altri” curata da Oana Mateescu».

