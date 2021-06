Viabilità della vallata del Potenza

«Una rotatoria tra la Regina e l’Adriatica»

SOPRALLUOGO di Regione, Autostrade e Comuni di Potenza Picena e Porto Recanati. Oltre alla bretella verso Macerata e al progetto di un nuovo casello dell'A14, la consigliera di FdI Elena Leonardi annuncia anche l'investimento per una rotonda, per cui sul piatto c'è un milione di euro. «Opere strettamente legate fra loro, con un ingente investimento, tese a ridurre il gap infrastrutturale»

«Tre buone notizie per la vallata del Potenza che, certamente, andranno a ridurre il gap infrastrutturale di quest’area, rafforzando anche la sicurezza e snellendo la viabilità in generale». Questo le parole la consigliera di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Elena Leonardi, all’indomani del sopralluogo effettuato nella zona interessata insieme all’assessore regionale con delega alle Infrastrutture, Francesco Baldelli, ai tecnici regionali e di società Autostrade, coinvolgendo anche Noemi Tartabini e Roberto Mozzicafreddo, sindaci delle due amministrazioni comunali interessate, Potenza Picena e Porto Recanati.

Nelle scorse settimane è stata firmata la convenzione tra regione Marche e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile (Mims) per la realizzazione del collegamento della vallata del Potenza a Macerata, importo pari a 10 milioni di euro, con affidamento dei lavori previsto entro l’anno e conclusione calendarizzata nel 2024. «Si tratta di lavori alla viabilità fondamentali per una vallata dove sono presenti importanti insediamenti industriali e artigianali. Un progetto di grande respiro che vedrà un tassello importante nella realizzazione del casello autostradale sulla A14 fra Potenza Picena e Porto Recanati, inserito tra gli interventi prioritari del masterplan delle infrastrutture approvato dalla Giunta regionale e fortemente voluto dal presidente Francesco Acquaroli». Proprio il governatore su Cronache Maceratesi aveva annunciato come uno degli obiettivi della giunta un casello dell’A14 nella vallata del Potenza, progetto poi rilanciato dalla stessa Leonardi.

«Infine, per migliorare ulteriormente il collegamento tra la costa e l’entroterra maceratese è previsto un altro strategico intervento. Mi riferisco – prosegue il consigliere Leonardi – alla realizzazione di una rotatoria all’incrocio della strada Regina con la statale Adriatica finanziata dalla regione Marche con un milione di euro e che sarà realizzata da Anas». Dunque, «opere strettamente legate fra loro, con un ingente investimento, tese a ridurre il gap infrastrutturale della valle del Potenza, garantire una viabilità maggiormente scorrevole per i cittadini, per le imprese, rafforzando anche la vocazione turistica dei due comuni e della vallata tutta. Interventi tesi anche a migliorare e rafforzare la sicurezza di pedoni e residenti grazie al fatto che alleggerirebbero il traffico pesante nei centri abitati», conclude la consigliera regionale di FdI, Elena Leonardi.

