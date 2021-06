«I modelli Marche e Macerata

da replicare su tutto il territorio»

Tavolo del centrodestra con 21 sindaci

POLITICA - Le segreterie provinciali di Lega, FdI, Forza Italia e Udc si sono riunite con i primi cittadini della provincia per affrontare le amministrative di ottobre e della prossima primavera, le Provinciali e il più imminente rinnovo del Cda Cosmari

9 Giugno 2021 - Ore 19:57 - caricamento letture

«Replicare il modello Marche e il modello Macerata che ha visto trionfare il centrodestra alle ultime elezioni». Questa l’intenzione dei segretari provinciali Riccardo Sacchi (Forza Italia), Simone Merlini (Lega), Massimo Bevederesi (Fratelli d’Italia) e Luca Marconi (Udc) che si sono riuniti a Macerata assieme a 21 sindaci della provincia.

«La riunione – si legge nella nota inviata dalle segreterie dei partiti di centrodestra – è stata l’occasione per un confronto approfondito e assai proficuo sulle prossime importanti scadenze, partendo dal rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Cosmari, passando per le elezioni amministrative di ottobre e della prossima primavera, in cui saranno chiamati al voto più di 130mila cittadini della nostra provincia per il rinnovo delle Giunte e dei Consigli comunali di importanti città come San Severino, Porto Recanati, Corridonia, Tolentino e Civitanova, fino alle prossime elezioni provinciali che si terranno, probabilmente, a dicembre. È emersa la forte volontà di ricalcare il modello Marche e il modello Macerata, con un centrodestra plurale e aperto alle realtà civiche e associative dei vari territori, che si propone come coalizione moderata, capace di ascoltare, aggregare e di interpretare al meglio le istanze della società in vista del rilancio e della rinascita all’indomani della crisi pandemica», conclude la nota.

Alla riunione tenutasi nel cortile di Vere Italie hanno partecipato i sindaci di 21 Comuni del Maceratese: dal padrone di casa Sandro Parcaroli a quelli di Civitanova (Fabrizio Ciarapica) e Tolentino (Giuseppe Pezzanesi) ma anche i primi cittadini di Gagliole, Mogliano, Potenza Picena, Pioraco, Caldarola, Porto Recanati, San Ginesio, Serrapetrona, Morrovalle, Monte San Martino, Bolognola, Matelica, Cingoli, Sefro, Esanatoglia, Belforte e Pieve Torina. Assente ma da considerarsi presente anche il sindaco di Sarnano, fanno sapere i coordinatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA