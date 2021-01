LUTTO - Titolare dell’omonimo salumificio, conosciuto in tutta Italia per la qualità dei suoi prodotti, aveva 65 anni

di Marco Cencioni

Sarnano piange uno dei suoi più conosciuti artigiani e imprenditori. Si è spento nel tardo pomeriggio di oggi a Torrette, dove era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid, Fabrizio Monterotti, 65 anni, titolare dell’omonimo salumificio conosciuto non solo in provincia, ma in tutta Italia per la qualità e bontà dei suoi prodotti, premiati in diversi concorsi.

Nel 1970 ha fondato l’azienda, portata avanti con dedizione e passione assieme alla sua famiglia. Impossibile per qualsiasi turista passato da Sarnano non essersi fermato a prendere un panino in piazza della Libertà, dove con il suo camioncino accoglieva i clienti che deliziava con i suoi salumi. E proprio da un camioncino partì la sua attività, dopo l’apprendistato in una macelleria. Con il ricavato delle vendite fondò l’azienda, in cui lavorano una ventina di dipendenti e che da anni è punto di riferimento per un intero territorio e non solo. La ditta consegna settimanalmente i suoi prodotti in tutte le Marche, prelibatezze in vendita a Sarnano ma anche nei negozi a Brescia, in Toscana e nella Città del Vaticano. Prodotti di qualità, tanto da essere premiati a livello nazionale (nel 2010 a CremonaFiera e nel 2019 a Sovicille in provincia di Siena). Una bontà le sue produzioni, un tagliando di garanzia leggere il suo cognome sulla carta che avvolge un insaccato. Perchè Fabrizio Monterotti era il prodotto che vendeva. Genuino, sincero, brillante. Era un uomo di quelli di una volta, di quelli che da soli hanno creato il loro futuro nel nome della famiglia e della passione per il lavoro. La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa in paese, lasciando sconvolta una comunità che ha perso uno dei suoi punti di riferimento. In tanti si stanno stringendo attorno al dolore della moglie Lidia, delle figlie Katia e Genny, dei nipoti e dei fratelli.