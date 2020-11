SANITA' - Angelo Leo alla guida del reparto della struttura dell'entroterra, Maurizio Belletti nominato direttore del dipartimento dell'ospedale costiero

di Luca Patrassi

Due nuovi direttori alla guida di altrettanti reparti ospedalieri dell’Area Vasta 3 dell’Asur Marche. Si tratta dei nuovi vertici della Rianimazione di Camerino e dell’Ortopedia di Civitanova. Una buona notizia con un particolare che conferma come i tempi della burocrazia pubblica non siano esattamente quelli cui far riferimento per avere risposte rapide, ancor meno in tempi di emergenza. La procedura di selezione e nomina è durata poco meno di un anno. Per tornare al lato positivo delle cose: a Camerino il ruolo che fu di Marco Chiarello, ora in pensione, è stato affidato a Angelo Leo. Leo, lucano di origine ed umbro di formazione universitaria, ha quasi sempre lavorato in terra maceratese: prima a San Severino e da tempo a Camerino dopo è stato il vice di Chiarello fino all’incarico di facente funzioni di oggi in attesa del bando. Leo ha anche guidato il reparto camerte anche ai tempi della prima ondata Covid. Dall’entroterra alla costa. Si passa all’ospedale di Civitanova per la selezione del direttore di dipartimento di Ortopedia e di Traumatologia. In questo caso la scelta è caduta su Maurizio Belletti, elpidiense, marchigiano di origine e di formazione anche professionale. Nessuna decisione, invece, è ancora stata presa per il vertice di Pediatria dell’ospedale di Macerata: procedura concorsuale espletata, ma scelta ancora da fare all’interno della terna di idonei.