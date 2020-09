CIVITANOVA - L'organizzatore della kermesse: «Anche chi all'inizio ci criticava, oggi ci ringrazia per ciò che abbiamo portato in città». Vittorio Brumotti il grande protagonista: sommerso dalle richieste di foto, selfie e autografi, con la sua bicicletta ha dato spettacolo

«Fino ad oggi 14mila presenze totali, anche chi all’inizio ci criticava, oggi ci ringrazia per ciò che abbiamo portato a Civitanova». Danilo Zampaloni si è preso la sua soddisfazione: il suo Motor Days piace e sulle gradinate è tutto esaurito per assistere alle esibizioni degli stunt man che volteggiano su auto e moto tra salti ed acrobazie spericolate e spettacolari.

Ad oggi sarebbero 14mila i visitatori secondo i dati diffusi dagli organizzatori e dallo stesso Zampaloni per la tre giorni che ha inaugurato venerdì e che si concluderà questa sera. «Sta andando oltre le nostre aspettative – commenta l’ideatore – le persone entrano con curiosità e escono col il sorriso per aver assistito ad uno spettacolo bello ed emozionante. A rotazione possiamo contenere fino a 2000 persone e il villaggio fino ad oggi ha visto 14mila visitatori, sempre nel pieno rispetto delle normative. Invitiamo tutti ad utilizzare la mascherina e a chi non ce l’ha la forniamo noi».

Letteralmente preso d’assalto Vittorio Brumotti che è stato sommerso dalle richieste di foto, selfie e autografi da grandi e piccoli e che con la sua bicicletta ha volteggiato su e giù per lo stadio arrivando perfino sopra un mezzo dell’esercito in esposizione fra gli stand. Con Dj Ringo altro ospite della manifestazione che si occupa della parte musicale ha intervallato le esibizione di macchine e motori con divertenti ed ironici siparietti. «Sta andando tutto molto bene e abbiamo anche avuto riscontri positivi da commercianti e albergatori che questo fine settimana hanno registrato il tutto esaurito – continua Zampaloni – abbiamo avuto un 40% di presenza da Umbria, Abruzzo e sud dell’Emilia Romagna, ma anche tanti al seguito dei gruppi musicali che arrivano addirittura dalla Sicilia e dal nord Italia e che hanno approfittato per visitare le Marche nel weekend. Ma la soddisfazione più grande me la sono presa quando anche chi ci criticava ed era tra i detrattori della manifestazione ci ha elogiato per l’organizzazione e per l’alto livello qualitativo dello show – prosegue l’organizzatore – spero che si di buon auspicio per riprogrammare la prossima edizione».