PASSERELLA - La 20enne maceratese è stata incoronata in piazza Matteotti con una delle sette fasce a disposizione delle selezioni del concorso di bellezza

E’ Letizia Trivelli, 20enne di Macerata, “Miss Potenza Picena”. E’ stata incoronata ieri sera in piazza Matteotti, al termine di uno dei consueti appuntamenti delle selezioni del concorso di bellezza.

La serata è stata organizzata dall’associazione Commercianti artigiani piceni, con il patrocinio dell’associazione culturale Aurora e la regia di Claudia Grandinetti. Quest’anno hanno calcato la passerella 19 ragazze provenienti da diversi comuni delle Marche, prima in abito elegante, poi in costume ed infine con il body istituzionale di Miss Italia. Giudicate da una giuria di otto persone presidiata da Naomi Tolentinati, si sono contese una delle 7 fasce in palio delle selezioni. La giovane maceratese ha infilato la corona ringraziando il pubblico commossa e sorpresa. A vivacizzare la serata, la scuola di danza “Standard” di Civitanova e due cantanti dall’associazione Aurora, Roberta e Rodolfo. Un’esposizione di macchine d’epoca ha contribuito ad abbellire la scenografia della piazza. I posti a sedere con tavolo erano 200, tutti occupati, più altri visitatori che sono rimasti in piedi riempiendo piazza Matteotti. La norme anti Covid-19 non hanno creato difficoltà, sebbene misurazione della temperatura corporea ed autocertficazione erano d’obbligo all’ingresso.