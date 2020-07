IL LEADER della Lega critica il commissario alla ricostruzione e commenta la classifica del Sole 24 Ore in cui il governatore si è piazzato 16esimo

«Legnini fa l’avvocato difensore del Governo, Ceriscioli bocciato dai marchigiani». Parole e musica di Matteo Salvini che sul fronte Marche (sisma ed elezioni) ne ha sia per il commissario alla ricostruzione, che oggi pomeriggio ha avuto un colloquio col premier Giuseppe Conte («mi ha garantito che il Governo porterà avanti il pacchetto sisma», dopo il no in Commissione bilancio) e per il governatore. «Giovanni Legnini più che commissario alla ricostruzione fa l’avvocato del suo Pd e del governo, dopo la figuraccia rimediata per la bocciatura del pacchetto sisma. Se il governo fosse stato attento al territorio, non sarebbe servito un colloquio urgente col premier – dice Salvini –. Per Legnini è un film già visto: da vicepresidente del Csm in quota Pd organizzava campagne contro la Lega insieme a Luca Palamara. Sfrutta cariche istituzionali per motivi politici». Il leader della Lega ha commentato anche la classifica del Sole 24 ore sulla Governance poll. Ceriscioli è 16esimo, dunque tra gli ultimi posti. «I cittadini marchigiani stroncano il Pd: il governatore, Luca Ceriscioli, è terzultimo nel gradimento dei presidenti di Regione. Peggio di lui solo altri due campioni della sinistra come Emiliano e Zingaretti. Spero solo che la bocciatura da parte della maggioranza di governo del pacchetto di interventi per il sisma 2016 non sia l’antipasto delle ritorsioni della sinistra contro i marchigiani. Siamo pronti a offrire alle Marche il buon governo della Lega».