PRECISAZIONE - Acquambiente Marche smentisce le voci su casi di dissenteria riconducibili all’acqua del rubinetto. «Anche le ultime analisi confermano che è sicura e di qualità»

«Negli ultimi giorni nel comune di Cingoli si sono diffuse voci incontrollate su casi di dissenteria riconducibili all’acqua fuoriuscita dal rubinetto. Si smentisce, con analisi alla mano, questa ipotesi e conferma l’elevata qualità dell’acqua fornita ai cingolani che non ha nulla da invidiare a quella in bottiglia». Ad affermarlo in una nota Acquambiente Marche. «Sulla base delle analisi effettuate mercoledì 8 aprile, l’acqua di Cingoli è priva di indici microbiologici, sono stati fatti controlli approfonditi anche sulla salmonellosi che ovviamente non è presente nell’acqua – sottolinea la società – . Tali episodi, che a quanto sembra si sono verificati nella comunità cingolana, sono quindi riconducibili ad altre situazioni che non hanno niente in comune con il servizio offerto da Acquambiente Marche. In un periodo in cui si parla molto di fake news questa notizia, che serpeggia nella comunità cingolana, viene smentita da tutti i controlli effettuati che confermano la bontà dell’acqua del rubinetto. Se c’è un elemento che contraddistingue Acquambiente Marche è il costante controllo della propria rete idrica perché l’obiettivo primario è garantire l’utenza e consentirgli di avere sempre acqua pura e controllata. Nel 2019 Acquambiente Marche ha effettuato 717 analisi sulle acque in distribuzione e 205 sulle fonti di approvvigionamento, perché la qualità dell’acqua e la sicurezza dei propri utenti vengono sempre al primo posto. A questi controlli si aggiungono quelli effettuati dall’Asur – si precisa nella nota – l’ultimo proprio lunedì 6 aprile, che hanno lo scopo di garantire una ricerca supplementare caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi, alfine di proteggere la salute degli utenti dagli effetti negativi derivanti dalle contaminazioni ambientali. Bere l’acqua del rubinetto fornita da Acquambiente Marche nei propri comuni soci è quindi una pratica sicura».