TECNOLOGIA - Paolo Prosperi è disponibile per informazioni, preventivi e offerte personalizzate

Tim accelera sullo sviluppo della banda ultralarga nelle Marche avviando un importante piano che già da oggi rende disponibili i collegamenti in fibra ottica nelle “aree bianche” di 55 comuni distribuiti sull’intero territorio regionale, che aumenteranno progressivamente nel corso delle prossime settimane, attraverso l’accensione di 301 armadi stradali collegati alla rete Fttc (Fiber to the cabinet). Grazie al prezioso lavoro dei tecnici Tim è possibile attivare ed installare la nuova fibra anche in questi giorni difficili. Chiama Paolo Prosperi agente certificato Tim al numero 338 6371588 anche tramite Whatsapp. Tra i comuni coinvolti nel nostro territorio Altidona, Appignano, Civitanova, Corridonia, Fermo, Loro Piceno, Montegiorgio, Montegranaro, Morrovalle, Montecosaro, Piobbico, Rapagnano, Ripe San Ginesio, Rosora, Sant’Elpidio a Mare, Torre San Patrizio e Treia.

Sostieni Cronache Maceratesi

Cari lettori care lettrici,

da diverse settimane i giornalisti di Cronache Maceratesi lavorano senza sosta, per fornire aggiornamenti precisi, affidabili e gratuiti sulla emergenza Coronavirus. In questa situazione Cm impiega tutte le sue forze, dando lavoro a tanti giovani, senza ricevere un euro di finanziamenti pubblici destinati all’editoria. Riteniamo che in questo momento l’informazione sia fondamentale perciò la nostra redazione continua a lavorare a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio puntuale e professionale. Ma, vista la situazione attuale, sono inevitabilmente diminuiti i contratti pubblicitari che ci hanno consentito in più di undici anni di attività di dare il meglio.

Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se sei uno dei 90mila che ci leggono tutti i giorni (sono circa 800mila le visualizzazioni giornaliere), ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento senza precedenti.

Grazie

Puoi donare un importo a tua scelta tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.

Scegli il tuo contributo:

IBAN: IT49R0311113405000000004597 - CODICE SWIFT: BLOPIT22 Banca: UBI Banca S.p.A - Intestatario: CM Comunicazione S.r.l

Per il Bonifico Bancario inserisci come causale "erogazione liberale"