MOTORI - L’organizzazione ha comunicato ufficialmente di avere collocato l’evento di rilevanza mondiale nei giorni 22-25 ottobre. Stop anche per il Trofeo Scarfiotti previsto nel weekend 1-3 maggio

La sospensione di tutta l’attività nazionale dello sport ha coinvolto naturalmente anche l’automobilismo. L’atteso evento della Mille Miglia 2020, che dovrà attraversare tutta la regione Marche da nord a sud coinvolgendo le cinque province, è stata rinviata per l’emergenza sanitaria del Coronavirus. L’organizzazione 1000 Miglia Srl ha comunicato ufficialmente di avere collocato l’evento di rilevanza mondiale nei giorni 22-25 ottobre. Per effetto di questa decisione, la seconda giornata della manifestazione che si doveva effettuare giovedì 14 maggio e che avrebbe coinvolto i percorsi marchigiani è diventata venerdì 23 ottobre.

L’itinerario che i 400 equipaggi partecipanti dovranno seguire sarà da Brescia verso l’Emilia-Romagna ed entrerà nelle Marche interessando come principali località Urbino, Pergola, Fabriano, Macerata, Fermo, Offida ed Ascoli. Macerata, come avvenuto nelle edizioni dal 2014 al 2016, sarà coinvolta con l’attraversamento di un affascinante percorso in città che evidenzierà diverse zone di grande interesse turistico e culturale. L’organizzazione 1000 Miglia Srl, che gestisce un evento di grande complessità logistica, comunicherà nel dettaglio il nuovo programma e le eventuali modifiche che si renderanno necessarie. Il coinvolgimento della città di Macerata resterà comunque confermato, sull’onda del grande gradimento generale che ha suscitato nelle precedenti occasioni tra i partecipanti e gli addetti ai lavori. L’Automobile Club Macerata in collaborazione con l’Amministrazione comunale provvederà a comunicare tutti i dettagli relativi all’importante evento con il dovuto anticipo.

Lo staff organizzatore del Trofeo Scarfiotti, l’Automobile Club Macerata, il Gruppo Sportivo AC Macerata e Sarnano in Pista, congiuntamente con l’Amministrazione Comunale di Sarnano si sono adeguati allo stop, rinviando il 30° Trofeo Scarfiotti ed il 12° Trofeo Storico Scarfiotti che si sarebbero dovuti disputare nel weekend 1-3 maggio. La grave situazione sanitaria nazionale provocata dal problema Coronavirus, con le limitazioni che si devono rispettare a tutti i livelli, sta causando il forfait anche di altri organizzatori per gli appuntamenti delle cronoscalate. Come ha avuto modo di ribadire il presidente Aci Angelo Sticchi Damiani: «L’attuale stop non troverà soluzione in tempi brevi, pertanto al termine dell’emergenza dovremo tutti insieme cercare un modo ordinato per riprendere l’attività, riorganizzando i calendari delle varie specialità».